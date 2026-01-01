Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khoảnh khắc khó quên trong 'đại tiệc' pháo hoa đón năm mới ở Châu Âu

Thế giới

Khoảnh khắc khó quên trong 'đại tiệc' pháo hoa đón năm mới ở Châu Âu

Các quốc gia ở Châu Âu đón chào năm mới 2026 bằng những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

An An (Theo AP)
Pháo hoa thắp sáng bầu trời phía trên vòng quay London Eye ở trung tâm London, Anh, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2025 và năm mới 2026. Ảnh: PA/AP.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời phía trên vòng quay London Eye ở trung tâm London, Anh, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2025 và năm mới 2026. Ảnh: PA/AP.
Đêm Giao thừa ở Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: AP.
Đêm Giao thừa ở Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: AP.
Pháo hoa được bắn tại khu vực Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: AP.
Pháo hoa được bắn tại khu vực Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: AP.
Bầu trời thành phố Munich, Đức, rực sáng lung linh bởi màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp trong đêm Giao thừa. Ảnh: AP.
Bầu trời thành phố Munich, Đức, rực sáng lung linh bởi màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp trong đêm Giao thừa. Ảnh: AP.
Màn trình diễn ánh sáng ở Khải Hoàn Môn cùng lúc pháo hoa rực rỡ trong lễ đón năm mới trên đại lộ Champs Elysees ở Paris, Pháp. Ảnh: AP.
Màn trình diễn ánh sáng ở Khải Hoàn Môn cùng lúc pháo hoa rực rỡ trong lễ đón năm mới trên đại lộ Champs Elysees ở Paris, Pháp. Ảnh: AP.
Không khí đón năm mới 2026 tại Warsaw, Ba Lan. Rất đông người tập trung ở khu vực Lâu đài Hoàng gia để xem pháo hoa. Ảnh: AP.
Không khí đón năm mới 2026 tại Warsaw, Ba Lan. Rất đông người tập trung ở khu vực Lâu đài Hoàng gia để xem pháo hoa. Ảnh: AP.
Đêm Giao thừa ở Rome, Italy. Ảnh: AP.
Đêm Giao thừa ở Rome, Italy. Ảnh: AP.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời phía trên cây thông Noel tại Quảng trường Nhà thờ ở Vilnius, Lithuania, trong khoảnh khắc đón năm mới 2026. Ảnh: AP.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời phía trên cây thông Noel tại Quảng trường Nhà thờ ở Vilnius, Lithuania, trong khoảnh khắc đón năm mới 2026. Ảnh: AP.
An An (Theo AP)
#Lễ đón năm mới 2026 #Pháo hoa đêm Giao thừa #Chào mừng năm mới châu Âu #Các điểm đón năm mới nổi bật #châu âu đón năm mới 2026

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT