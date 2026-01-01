ICBM Trung Quốc hóa thân thành xe cẩu dân dụng di chuyển trên phố

Hà Nội

Quân sự

Lực lượng tên lửa Trung Quốc ngụy trang các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Dongfeng thành xe cẩu Zoomlion.

Tuệ Minh
Theo những hình ảnh và mô tả được lan truyền trong tuần này, Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sử dụng các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa di động được ngụy trang thành cần cẩu dân dụng do Zoomlion sản xuất.
Thông tin được tiết lộ tập trung vào các bệ phóng di động dành cho tên lửa đạn đạo dòng Dongfeng của Trung Quốc, được ngụy trang giống như các xe cẩu thương mại. Cách tiếp cận này nhằm che giấu bản chất quân sự của hệ thống trong quá trình di chuyển và đỗ xe, làm khó nhận dạng bằng mắt thường từ xa đồng thời gây nhiễu cho các hệ thống giám sát từ không gian của các nước.
Những hình ảnh này cho thấy các phương tiện gốc của hãng đa phần là các máy móc xây dựng hạng nặng thường có màu xanh nõn chuối.
Theo mô tả trong tài liệu đã công bố, các bệ phóng được ngụy trang bên ngoài dưới dạng cần cẩu di động cỡ lớn, với hình dạng thân xe, vỏ bọc và các dấu hiệu tương tự như thiết bị xây dựng hạng nặng.
Mục tiêu chính của hành động đánh lừa này có lẽ là làm phức tạp các đánh giá bên ngoài về tình hình hạt nhân của Trung Quốc, đặc biệt là các ước tính về số lượng và vị trí của các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa di động của nước này.
Các xe phóng có vỏ bọc trông giống như cần cẩu, cũng như cần trục và bạt che. Điều này khiến chúng trông giống như các phương tiện thông thường. Các dấu hiệu và hình dạng của chúng được thiết kế để hòa lẫn với giao thông và khu vực công nghiệp khác.
Các hệ thống này do Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vận hành, lực lượng này chịu trách nhiệm về kho vũ khí tên lửa hạt nhân và thông thường trên đất liền của Trung Quốc.
Hệ thống tên lửa Dongfeng bao gồm nhiều loại tên lửa khác nhau. Chúng bao gồm các tên lửa tầm ngắn và tầm trung cho đến tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể tấn công mục tiêu cách xa hàng nghìn dặm.
Bên cạnh các hầm phóng, các bệ phóng di động rất quan trọng đối với lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc. Bằng cách sử dụng các bệ phóng vận chuyển đường bộ, quân đội có thể phân tán tên lửa, di chuyển chúng thường xuyên và che giấu chúng tốt hơn so với các hầm chứa cố định.
Tính cơ động này giúp bảo vệ các bệ phóng trong trường hợp xảy ra xung đột bằng cách khiến chúng khó bị phát hiện và nhắm mục tiêu hơn.
Giống như các nước, Trung Quốc đã tập trung vào chiến thuật đánh lừa và che giấu như một phần trong chiến lược quân sự của mình. Nước này đã xây dựng các bệ phóng di động và đầu tư vào mạng lưới đường hầm rộng lớn cùng các hầm trú ẩn kiên cố.
Trung Quốc cũng đã tạo ra các hệ thống mồi nhử để giữ cho lực lượng tên lửa của mình không bị phát hiện và tấn công. Các nhà phân tích phương Tây thường gọi một phần cơ sở hạ tầng này là "Vạn Lý Trường Thành ngầm" của Trung Quốc.
Việc sử dụng các hình thức ngụy trang dân sự cho các hệ thống quân sự không phải là chưa từng có tiền lệ, nhưng việc áp dụng nó cho các bệ phóng tên lửa liên lục địa lại gây ra lo ngại trong giới chuyên gia kiểm soát vũ khí. Phương Tây, đương nhiên thường chỉ trích hành động này của các nước không phải là đồng minh.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di chuyển trên cao tốc dưới hình hài xe cẩu tải.
Tuệ Minh
Interesting Engineering
