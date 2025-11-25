Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt cóc chủ nợ bất thành, nhóm đối tượng cướp xe máy bỏ trốn

Dàn cảnh bắt cóc chủ nợ không thành, Đỗ Văn Trên (tỉnh Đồng Tháp) cùng đồng bọn đã cướp xe máy bị hại, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 25/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Trên (SN 1982), Võ Tấn Lộc (SN 2002), Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện và Nguyễn Đức Thịnh (cùng SN 2007), Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn (SN 2009, cùng thường trú tại xã Tháp Mười) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/10, Đỗ Văn Trên có vay mượn ông Trần Văn Thanh (ngụ xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) 1,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.

luc-luong-cong-an-kham-xet-tai-nha-doi-tuong-do-van-tren.jpg
Đối tượng Đỗ Văn Trên...

Đến thời hạn nhưng Trên không có tiền để trả, nên gọi điện cho Lộc, Thịnh, Thiện, Tiền và Tuấn bàn kế hoạch bắt cóc ông Thanh.

Ngày 22/11, Trên hẹn ông Thanh ra quán nhậu để trả nợ, nhưng thực chất là dàn cảnh để bắt cóc. Khi sự việc không thành, các đối tượng đã cướp chiếc xe máy của bị hại và trốn chạy về hướng tỉnh Tây Ninh.

Nhận được trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng vào cuộc điều tra, phối hợp Công an xã Tháp Mười truy bắt nhóm đối tượng gây án.

05-doi-tuong-tuan-thien-tien-thinh-loc-tai-co-quan-cong-an.jpg
...cùng 5 đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đến ngày 23/11, lực lượng Công an bắt thành công 6 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật gây án, gồm: súng điện, bơm kim tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, 2 xe máy và xe ô tô.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Đồng Tháp #bắt cóc #chủ nợ #cướp tài sản #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm “sa lưới” ở Lào

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị) vừa tiếp nhận, bàn giao 2 đối tượng trốn lệnh truy nã.

Ngày 25/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 đối tượng bị truy nã từ công an 2 tỉnh Sê Kong và Salavan (Lào).

ec2816bf-2178-4c97-bdd2-620a0456e871.jpg
Đối tượng Tạ Văn Duyên...
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 'nóng' 2 con nghiện cướp điện thoại của học sinh

Trong lúc đang nghe điện thoại, một học sinh ở tỉnh Đồng Tháp bị 2 kẻ lạ mặt tiếp cận, cướp mất chiếc điện thoại di động.

Ngày 25/11, thông tin từ Công an xã Thanh Hưng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng cướp giật điện thoại của một học sinh trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 18h30, ngày 19/11, em L.T.M.N (SN: 2010, thường trú tại ấp 5, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) dừng xe trước nhà một hộ dân ven Quốc lộ 30 thuộc tổ 11, ấp 5 (xã Thanh Hưng) để trú mưa.

Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ trộm xe máy ở Đồng Tháp 'sa lưới'

Phát hiện xe máy của người dân dựng ở lề đường, Nguyễn Anh Trung (tỉnh Đồng Tháp) đã lén lấy trộm, đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Trung (ngụ xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h30, ngày 23/10, do đường bị ngập nước nên ông Huỳnh Minh Hoàng (ngụ tại ấp 3, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp) để xe máy ở ngoài đường bê tông cách nhà khoảng 30m.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới