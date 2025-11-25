Bắt cóc chủ nợ bất thành, nhóm đối tượng cướp xe máy bỏ trốn

Dàn cảnh bắt cóc chủ nợ không thành, Đỗ Văn Trên (tỉnh Đồng Tháp) cùng đồng bọn đã cướp xe máy bị hại, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 25/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Trên (SN 1982), Võ Tấn Lộc (SN 2002), Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện và Nguyễn Đức Thịnh (cùng SN 2007), Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn (SN 2009, cùng thường trú tại xã Tháp Mười) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/10, Đỗ Văn Trên có vay mượn ông Trần Văn Thanh (ngụ xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) 1,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.

Đối tượng Đỗ Văn Trên...

Đến thời hạn nhưng Trên không có tiền để trả, nên gọi điện cho Lộc, Thịnh, Thiện, Tiền và Tuấn bàn kế hoạch bắt cóc ông Thanh.

Ngày 22/11, Trên hẹn ông Thanh ra quán nhậu để trả nợ, nhưng thực chất là dàn cảnh để bắt cóc. Khi sự việc không thành, các đối tượng đã cướp chiếc xe máy của bị hại và trốn chạy về hướng tỉnh Tây Ninh.

Nhận được trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng vào cuộc điều tra, phối hợp Công an xã Tháp Mười truy bắt nhóm đối tượng gây án.

...cùng 5 đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đến ngày 23/11, lực lượng Công an bắt thành công 6 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật gây án, gồm: súng điện, bơm kim tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, 2 xe máy và xe ô tô.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

