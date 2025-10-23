Hà Nội

Xã hội

Bắt ca sĩ Lương Bằng Quang - chồng của Ngân 98 về tội hối lộ

Ca sĩ Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa hối lộ.

Thiên Tuấn

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội Môi giới hối lộ.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM) xác định Lương Bằng Quang đã dùng tiền "chạy án".

anh-chup-man-hinh-2025-10-23-luc-195016.png

Cụ thể, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho một đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành), nhằm mục đích không bị xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả đối tượng có liên quan.

Theo thông tin ban đầu của vụ án liên quan đến Ngân 98, đối tượng này đã lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa hoạt động, nhưng thực chất tự điều hành toàn bộ kinh doanh, tài chính. Bị can ký hợp đồng gia công với các công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen cùng loại.

Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 đổi sang Công ty Nanotesla để tiếp tục sản xuất, song hai đơn vị thực chất cùng một hệ thống. Các sản phẩm dạng gói không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán tràn lan qua website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98.

Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, đối tượng này thu về khoảng 120 tỷ đồng từ việc kinh doanh trái phép này.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng đánh bạc trên mạng ở Tuyên Quang

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tham gia đánh bạc với tổng số tiền mỗi người sử dụng vào việc đánh bạc trên 500 triệu đồng.

Ngày 23/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Lê Văn Tuấn, sinh năm 1990, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hùng Duy, sinh năm 1986, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Đường, sinh năm 1986 và Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1985, cùng trú tại xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; Nịnh Văn Trường, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang về tội đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

750c5829bb33353c66d4c863db10252e.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xã hội

5 cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước bị khởi tố nhận hối lộ

5 cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước cùng 1 người khác bị khởi tố vì nhận hối lộ và môi giới hối lộ “chạy” giấy phép đưa lao động ra nước ngoài.

Bộ Công an vừa thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ", xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, nay là Bộ Nội vụ và các đơn vị có liên quan.

8888.jpg
Bị can Tống Hải Nam.
Xã hội

Bắt nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Ngày 21/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai (SN 1977, trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

anh-1.png
Đối tượng Phan Thị Mai tại cơ quan Công an.
