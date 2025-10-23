Bắt ca sĩ Lương Bằng Quang - chồng của Ngân 98 về tội hối lộ

Ca sĩ Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa hối lộ.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội Môi giới hối lộ.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM) xác định Lương Bằng Quang đã dùng tiền "chạy án".

Cụ thể, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho một đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành), nhằm mục đích không bị xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả đối tượng có liên quan.

Theo thông tin ban đầu của vụ án liên quan đến Ngân 98, đối tượng này đã lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa hoạt động, nhưng thực chất tự điều hành toàn bộ kinh doanh, tài chính. Bị can ký hợp đồng gia công với các công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen cùng loại.

Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 đổi sang Công ty Nanotesla để tiếp tục sản xuất, song hai đơn vị thực chất cùng một hệ thống. Các sản phẩm dạng gói không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán tràn lan qua website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98.

Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, đối tượng này thu về khoảng 120 tỷ đồng từ việc kinh doanh trái phép này.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.