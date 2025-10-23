Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng đánh bạc trên mạng ở Tuyên Quang

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tham gia đánh bạc với tổng số tiền mỗi người sử dụng vào việc đánh bạc trên 500 triệu đồng.

Ngày 23/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Lê Văn Tuấn, sinh năm 1990, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hùng Duy, sinh năm 1986, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Đường, sinh năm 1986 và Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1985, cùng trú tại xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; Nịnh Văn Trường, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang về tội đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra, từ giữa năm 2023 đến tháng 6/2025, các đối tượng trên đã sử dụng mạng Internet và các phương tiện điện tử để tham gia cá cược, xổ số, tài xỉu, cá độ bóng đá… trên các website, ứng dụng đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài, không chịu sự quản lý của cơ quan chức năng Việt Nam.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tham gia đánh bạc với tổng số tiền mỗi người sử dụng vào việc đánh bạc trên 500 triệu đồng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng vụ án, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Hành vi của các đối tượng là vi phạm pháp luật, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống xã hội. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia, tổ chức hoặc chứa chấp hoạt động đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; mọi hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ 03 đến 07 năm tùy theo tính chất, mức độ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô 350 tỷ đồng: