Bắt "bà trùm" có 6 tiền án điều hành đường dây ma túy lớn

Ngày 20/5, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an phường Thống Nhất, TP Hòa Bình vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Hòa Bình, giải cứu thành công 11 học sinh bị mắc kẹt tại khu vực suối Cái, TP Hòa Bình.

11 học sinh bị mắc kẹt được lực lượng chức năng giải cứu.