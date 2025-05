Hoa hậu Thùy Tiên né trách nhiệm, có tăng nặng?

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc “Lừa dối khách hàng”.

Hoa hậu Thùy Tiên được xác định có vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt trong vụ án "Sản xuất thực phẩm giả và lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Đáng chú ý, dù tham gia điều hành sản xuất, bán kẹo Kera sau phiên đầu tiên livestream song khi có tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự cho rằng, theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự thì tội lừa dối khách hàng có khung hình phạt là: cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm (trường hợp thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên).

Tuy nhiên, theo luật sư Hiển, việc Hoa hậu Thùy Tiên phải đối diện với mức phạt nặng hay nhẹ không chỉ phụ thuộc vào số tiền được hưởng lợi/thu lợi bất chính từ việc bán sản phẩm kẹo Kera, tỷ lệ cổ phần trong Công ty Chị Em Rọt mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: tính chất, mức độ hành vi phạm tội; nhân thân người phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo Điều 51 và Điều 52 Bộ luật Hình sự; thái độ hợp tác với cơ quan điều tra và việc bồi thường, khắc phục hậu quả của vụ án.

Nêu ý kiến về tình tiết, Hoa hậu Thùy Tiên đã đề nghị ký hợp đồng hợp thức việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò cổ đông, luật sư Lê Hồng Hiển cho biết, theo quy định của Bộ luật Hình sự, chỉ những tình tiết được quy định tại khoản 1 Điều 52 mới được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Ví dụ như: phạm tội có tổ chức; phạm tội từ hai lần trở lên; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội; có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm. Việc xác định và đánh giá các tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ là thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng và phải dựa trên quy định pháp luật.

Trong vụ án này, các bị can có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự (phạm tội từ hai lần trở lên) là khó tránh khỏi. Trường hợp cơ quan điều tra xác định giữa các bị can có sự bàn bạc, cấu kết chặt chẽ và có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể thì các bị can còn có thể phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức.

Theo luật sư Hiển, cùng với trách nhiệm hình sự, Hoa hậu Thùy Tiên có thể đối mặt với nhiều nghĩa vụ bồi thường dân sự phát sinh từ hành vi gây thiệt hại cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp đối tác, đơn vị tổ chức sự kiện.

Theo quy định, những người tiêu dùng bị lừa dối khi mua sản phẩm kẹo Kera có thể được xác định là người bị hại trong vụ án hình sự và có quyền theo Điều 62 Bộ luật Tố tụng Hình sự, bao gồm: đề nghị xác định thiệt hại; yêu cầu bị can bồi thường thiệt hại về tài sản, tinh thần, sức khỏe; đề xuất hình phạt và biện pháp đảm bảo việc bồi thường.

Đối với các hợp đồng quảng cáo, thương mại và các dự án nghệ thuật mà Hoa hậu Thùy Tiên đã ký kết, việc xử lý sẽ phụ thuộc vào nội dung từng hợp đồng. Nếu có điều khoản ràng buộc về giữ gìn hình ảnh, đạo đức nghề nghiệp, thì các đối tác có quyền: đơn phương chấm dứt hợp đồng do lỗi của Thùy Tiên; yêu cầu hoàn trả thù lao, chi phí đầu tư; phạt vi phạm và yêu cầu bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Hệ quả là, Hoa hậu Thùy Tiên không chỉ phải đối diện với hình phạt hình sự, mà còn có thể chịu thiệt hại tài chính lớn, mất quyền sử dụng hình ảnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, nghệ thuật.