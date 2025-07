Bắt 2 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Gianh

Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng Quá trình làm nhiệm vụ, Công an TP Hà Nội và Cục CSGT đã phối hợp bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Hồng.

Ngày 2/4, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Trước đó, khoảng 4h45 sáng cùng ngày, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục CSGT (Phòng 8, Cục CSGT), Công an xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng.