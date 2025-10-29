Hà Nội

Xã hội

Bán ma túy cho 'dân chơi', 2 thanh niên lĩnh gần 23 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hoàng Văn Lý và Nguyễn Trần Công Đạt bị Tòa án nhân dân Khu vực 6 - Quảng Trị tuyên phạt gần 23 năm tù.

Hạo Nhiên

Ngày 29/10, Tòa án nhân dân Khu vực 6 - Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với 2 bị cáo Hoàng Văn Lý (SN 1990) và Nguyễn Trần Công Đạt (SN 2006, cùng trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 251 và Điều 256 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, Hoàng Văn Lý và Nguyễn Trần Công Đạt là nhân viên của quán karaoke HTV CLUB tại xã Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

Vào khoảng 19h ngày 19/2/2024, tại quán karaoke HTV CLUB có nhóm 4 người, gồm 2 nam và 2 nữ đến thuê phòng hát karaoke. Tại đây, nhóm khách có nhu cầu mua ma túy để sử dụng, Đạt đã đến trao đổi với Lý và Lý đã cung cấp cho khách 2 viên ma túy loại MDMA và 1 túi nilon chứa ma túy loại ketamine rồi bỏ trong bao thuốc lá nhãn hiệu WHITE HORSE đưa vào phòng hát.

le-minh-9681-20251029155009.jpg
Hai bị cáo tại phiên toà.

Khoảng 21h cùng ngày, có nhóm khách gồm 12 người đến thuê phòng hát và có nhu cầu sử dụng ma túy, Lý cung cấp cho nhóm khách kể trên 6 viên ma túy MDMA và một túi nilon ma túy ketamine.

Đến 22h cùng ngày, khi các đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang và lập biên bản vi phạm, thu giữ nhiều tang vật.

Qua kiểm tra, xét nghiệm, các khách hát karaoke đều dương tính với chất ma túy.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Lý 14 năm 3 tháng tù, Nguyễn Trần Công Đạt 8 năm 4 tháng tù.

#Toà án #Quảng Trị #xét xử #buôn bán #ma tuý #lĩnh án

