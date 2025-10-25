Hà Nội

Xã hội

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 160 kg thuốc nổ qua biên giới

Đang vận chuyển 160 kg thuốc nổ qua biên giới, 2 đối tượng người Lào đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 25/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép khối lượng lớn vật liệu nổ qua biên giới.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 24/10/2025, Đội Đặc nhiệm PCMT&TP thuộc Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung tổ chức tuần tra tại thôn Mã Lai Pun, xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Chan Thi (SN 2000) và Thao Thi (SN 2003, cùng trú tại bản KaHan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) đang vận chuyển 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn.

nam-20251025120701.jpg
Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Hoài Nam

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 xe máy cùng 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn.

Làm việc với lực lượng Biên phòng, các đối tượng khai nhận vận chuyển vật liệu nổ trái phép vào Việt Nam giao hàng để lấy tiền công, tổng số tang vật là 160 kg thuốc nổ TNT.

Hiện, vụ việc đang cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
