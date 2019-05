Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile bỏ trốn: Cần điều tra xem có việc lộ lọt thông tin?

Ngày 19/5, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy , Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường – đối tượng đang bị điều tra vi buôn lậu và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, Bùi Quang Huy được xác định đã bỏ trốn ngày 9/5/2019.



Trao đổi với báo chí, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), cho biết, trước mắt, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Bùi Quang Huy. Sau khi hoàn thiện thủ tục cần thiết, cơ quan này sẽ đề nghị Interpol truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy.

Bị can Bùi Quang Huy.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho rằng, để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội hoặc để bảo đảm thi hành án, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi thẩm quyền của mình có thể áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

“Đối với trường hợp Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Cơ quan điều tra có thể ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam đều phù hợp với quy định của pháp luật”, Luật sư Diệp Năng Bình cho biết.

Phân tích về thông tin hiện nay ông chủ Nhật Cường đã bỏ trốn và đang truy nã dù trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật, Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, có thể hiểu sự việc như sau:

Một là, khi tiến hành thi hành lệnh bắt tạm giam không có sự hiện diện của ông chủ Nhật Cường tại nơi cư trú mà ông ta đã bỏ trốn trước đó có thể là trước hoặc trong quá trình khám xét khẩn cấp, trước giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

“Như vậy cần phải truy nã bị can. Việc bỏ trốn này cần làm rõ trong quá trình giải quyết vụ án, cần phải điều tra xem có việc lộ thông tin để ông này bỏ trốn hay không?”, Luật sư Bình cho biết.

Hai là, ông chủ Nhật Cường đã bị bắt tạm giam nhưng hiện nay đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là vấn đề thuộc về trách nhiệm của cán bộ nơi giam giữ khi để ông chủ Nhật Cường bỏ trốn.

“Do đó thiết nghĩ Cơ quan điều tra cần phải cải chính thông tin là ông chủ Nhật Cường đã bỏ trốn trong giai đoạn nào, khoảng thời gian nào để dư luận được rõ”, Luật sư Diệp Năng Bình nêu ý kiến.

Luật sư Diệp Năng Bình cho hay, theo quy định tại Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, khi bị can trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định điều tra.

Cụ thể, những đối tượng bị truy nã được quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC như sau: Bị can, bị cáo bỏ trốn hoặc không biết đang ở đâu; Người bị kết án trục xuất, người chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn; Người bị kết án phạt tù bỏ trốn; Người bị kết án tử hình bỏ trốn; Người đang chấp hành án phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được hoãn chấp hành án bỏ trốn.

Trước đó, tối 14/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với ông Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và 8 đồng phạm.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy (SN 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), chủ mưu, cầm đầu.

Bùi Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm.

Ngày 14/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét hàng loạt cửa hàng của Nhật Cường Mobile, phát hiện nhiều hoạt động vi phạm pháp luật của tập đoàn này.