Toàn cảnh vụ khám xét, thu giữ nhiều điện thoại iphone tại Nhật Cường mobile

Cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile thuộc Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường, địa chỉ tại 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội. Sáng nay 9/5, lực lượng của Bộ Công an do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ công, đã tiến hành khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile tại trụ sở chính. Theo ghi nhận của PV, cảnh sát thuộc Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khám xét, kiểm tra các loại hàng hóa giấy tờ phía bên trong. Lực lượng cơ động thuộc K20 bảo vệ an ninh bên ngoài. Vụ việc đã làm tắc nghẽn một góc phố cổ. Rất nhiều người dân hiếu kì cũng theo dõi sự việc. Nhật Cường mobile được biết đến như một trong những chuỗi kinh doanh di động lớn của thủ đô. Theo thông tin trên website, Nhật Cường mobile thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 20/06/2001. Hiện tại, các cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng của Nhật Cường đều phải đóng cửa khẩn cấp. Cửa hàng Nhật Cường Mobile trên phố Chùa Bộc đã dừng hoạt động. Cửa hàng di động Nhật Cường ở Láng Hạ cũng đóng cửa vào sáng nay. Các cửa hàng của Nhật Cường mobile tại Hà Nội đồng loạt đóng cửa. Cũng trong trưa ngày 9/5, lực lượng chức năng cũng có mặt tại chung cư Golden Westlake ở 162a Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình - nơi được cho là nơi ở của ông Bùi Quang Huy, lãnh đạo Công ty Nhật Cường. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.

Nhật Cường mobile thuộc Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường, địa chỉ tại 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội. Cửa hàng điện thoạithuộc Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường, địa chỉ tại 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội. Sáng nay 9/5, lực lượng của Bộ Công an do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ công, đã tiến hành khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile tại trụ sở chính. Theo ghi nhận của PV, cảnh sát thuộc Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khám xét, kiểm tra các loại hàng hóa giấy tờ phía bên trong. Lực lượng cơ động thuộc K20 bảo vệ an ninh bên ngoài. Vụ việc đã làm tắc nghẽn một góc phố cổ. Rất nhiều người dân hiếu kì cũng theo dõi sự việc. Nhật Cường mobile được biết đến như một trong những chuỗi kinh doanh di động lớn của thủ đô. Theo thông tin trên website, Nhật Cường mobile thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 20/06/2001. Hiện tại, các cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng của Nhật Cường đều phải đóng cửa khẩn cấp. Cửa hàng Nhật Cường Mobile trên phố Chùa Bộc đã dừng hoạt động. Cửa hàng di động Nhật Cường ở Láng Hạ cũng đóng cửa vào sáng nay. Các cửa hàng của Nhật Cường mobile tại Hà Nội đồng loạt đóng cửa. Cũng trong trưa ngày 9/5, lực lượng chức năng cũng có mặt tại chung cư Golden Westlake ở 162a Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình - nơi được cho là nơi ở của ông Bùi Quang Huy, lãnh đạo Công ty Nhật Cường . Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.