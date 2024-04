Lâm Đồng: 50 hộ dân phản đối trại heo xả thải gây ô nhiễm

Chiều ngày 21/4, Công an huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) và Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Đạ Tẻh cùng lãnh đạo UBND xã Triệu Hải đã có mặt tại thôn 1, xã Triệu Hải để làm việc với người dân và chủ trại heo bị người dân phản ánh gây ô nhiễm.



Trại chăn nuôi heo nói trên có tổng diện tích hơn 7,8 ha tại xóm An Hải (Thôn 1, xã Triệu Hải) được Công ty TNHH Lê Đức Tiến xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2013. Sau khi hoạt động, hơn 50 hộ dân, với trên 150 nhân khẩu thuộc xóm An Hải (Thôn 1, xã Triệu Hải) khổ sở sống chung với mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường. Thời điểm đó, người dân cũng đã kiến nghị với địa phương về tình trạng ô nhiễm do trại heo gây ra.

Năm 2019, trại heo này được sang nhượng lại cho Công ty Trường Thịnh Farm. Sau khi sang nhượng, Công ty Trường Thịnh Farm đã cam kết đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, nước thải đồng thời tiếp tục nuôi heo. Sau thời gian chuyển giao cho Công ty Trường Thịnh Farm, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn không được khắc phục. Từ đó đến nay, đã ít nhất 3 lần, người dân dựng lều bạt chặn xe chở cám vào trại heo để phản đối.

Đại diện chính quyền có mặt khi người dân tập trung phản đối trại heo của Công ty Trường Thịnh Farm

Ông Lê Thanh Tâm, người dân Thôn 1 (xã Triệu Hải), cho biết: “Từ 1/2024 sau khi trang trại tái đàn trở lại, mùi hôi thối ngày một tăng lên. Mùi hôi thối giữa cao điểm nắng nóng khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gần 2 tháng qua, người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm tới chính quyền địa phương. Thế nhưng, mùi hôi thối vẫn không giảm”.

Hồ chứa nước thải của trại nuôi heo

Ông Trương Thái Triệu Vương- Chủ tịch UBND xã Triệu Hải cho biết: “Tình trạng ô nhiễm môi trường do Trại heo Trường Thịnh Farm gây ra trong suốt thời gian qua rất rõ. Tất cả những phản ánh, kiến nghị của người dân Thôn 1 về tình trạng ô nhiễm do trại heo gây ra đều có cơ sở. Sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, xã đều báo cáo vụ việc lên UBND huyện và các cơ quan chức năng liên quan để kiểm tra, xử lý. Chúng tôi cũng mong muốn, UBND huyện và các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm tại trại heo này”.

Chính quyền địa phương làm việc với đại diện công ty Trường Thịnh Farm và người dân thôn 1, xã Triệu Hải

Ngay sau buổi làm việc, phía công ty Trường Thịnh Farm đã nhận khuyết điểm trong việc không thường xuyên vận hành hệ thống lọc mùi. Điều này gây ô nhiễm không khí trong những ngày qua. Đại diện chính quyền địa phương yêu cầu phía công ty cần lắp đặt hệ thống vận hành tự động với hệ thống xử lý mùi hôi.