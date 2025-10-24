Hà Nội

Xã hội

Ai nhận hối lộ vụ Lương Bằng Quang, Ngân 98 đưa 8 tỷ 'chạy' án?

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lương Bằng Quang cùng vợ Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) bị cáo buộc đưa 8 tỷ đồng nhờ người "chạy" án để không bị xử lý sai phạm.

Hải Ninh

Lương Bằng Quang (43 tuổi, ca sĩ kiêm nhạc sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) mới đây bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố về tội đưa hối lộ. Lê Sỹ Cường (38 tuổi, phường Bến Thành) bị bắt về tội Môi giới hối lộ.

566.png
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tống đạt quyết định bắt giam Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ

Vì sao Ngân 98 và Lương Bằng Quang đưa hối lộ 8 tỷ đồng?

Đây là diễn biến mới quá trình Công an TPHCM mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện.

Điều tra xác định, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị xử lý.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, thông tin việc ca sĩ Lương Bằng Quang bị khởi tố khá bất ngờ bởi Quang không bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với vai trò đồng phạm với Ngân 98 mà lại đồng phạm về tội đưa hối lộ theo quy định tại điều 364 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Cường, tội đưa hối lộ được quy định tại điều 364 Bộ luật Hình sự. Ca sĩ Lương Bằng Quang và DJ Ngân 98 đang bị quy kết là có hành vi đưa hối lộ số tiền 8 tỷ đồng nên khung hình phạt mà hai bị can này phải đối mặt là ở khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự.

34.jpg
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Lý do chưa nhắc đến hành vi nhận hối lộ

Luật sư Cường cho biết, trong mối quan hệ giữa người đưa hối lộ và người nhận hối lộ, người đưa hối lộ có hành vi hướng đến người có chức vụ quyền hạn, muốn dùng lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất để tác động đến người có chức vụ quyền hạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua người trung gian.

Hành vi cấu thành tội phạm từ thời điểm thực hiện hành vi đưa hối lộ là chuyển giao lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất trực tiếp cho người nhận hối lộ hoặc cho người trung gian mà không phụ thuộc vào việc người nhận hối lộ đã nhận hối lộ hay chưa. Bởi vậy có một số trường hợp vụ án có người đưa hối lộ nhưng không xử lý người nhận hối lộ vì họ (để có chức vụ quyền hạn) chưa nhận, hành vi của họ chưa cấu thành tội phạm.

Điều 364 Bộ luật Hình sự không đòi hỏi hành vi đưa hối lộ phải thành công thì mới cấu thành tội phạm, chỉ cần chủ thể nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong muốn thực hiện hành vi và thực tế đã thực hiện hành vi thỏa thuận thành công hoặc chuyển giao thành công tài sản, lợi ích cho bên thứ ba hoặc cho người nhận hối lộ là có thể bị xử lý về tội đưa hối lộ, không phụ thuộc vào việc đưa hối lộ đã trót lọt chưa, người nhận hối lộ đã nhận được lợi ích hay chưa.

Cụ thể, điều 364 Bộ luật Hình sự quy định hành vi đưa hối lộ là: “trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ”.

Hành vi đưa hối lộ hoàn thành, cấu thành tội phạm khi số tiền đưa hối lộ từ 2.000.000 đồng trở lên và số tiền đã được chuyển giao cho bên thứ ba kèm theo yêu cầu hoặc thỏa thuận được với người nhận hối lộ về công việc phải làm, lợi ích sẽ được hưởng.

Hành vi đưa hối lộ hoàn thành từ thời điểm người đưa hối lộ chuyển giao lợi ích cho người môi giới hối lộ mà chưa xuất hiện người nhận hối lộ (chưa thỏa thuận hoặc chưa đạt được thỏa thuận với người có chức vụ quyền hạn) nên có thể sẽ không xử lý tội nhận hối lộ với người có chức vụ quyền hạn vì chưa có hành vi nhận hối lộ hoặc hành vi chưa cấu thành tội phạm.

Cơ quan điều tra đang xác định bị can Quang và Ngân không đưa tiền “chạy án” trực tiếp cho người có chức vụ, quyền hạn mà đưa qua người “trung gian” nên người này bị xử lý về tội môi giới hối lộ quy định tại điều 365 Bộ luật Hình sự. Nếu hành vi đưa hối lộ được thực hiện, người môi giới hối lộ phạm vào tội môi giới hối lộ, nếu hành vi đưa hối lộ không được thực hiện, người môi giới hối lộ đưa ra thông tin gian dối để nhận tiền sau đó không thực hiện hành vi đưa hối lộ sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là vụ án phức tạp, có liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân với số tiền rất lớn. Hành vi đưa hối lộ cho thấy các bị can nhận thức được hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm của mình là vi phạm pháp luật, muốn dùng tiền để “chạy tội” nhưng không thành công khiến tội chồng tội đối với Ngân 98.

Với Lương Bằng Quang, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hoạt động kinh doanh của Công ty ZuBu và hộ kinh doanh cá thể ZuBu shop do Ngân điều hành. Thông tin bước đầu cho thấy, Quang có tham gia vào hoạt động kinh doanh này nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ Quang có biết đây là hàng giả hay không, nếu biết là hàng giả nhưng vẫn giúp sức cho Ngân 98 bán hàng sẽ đồng phạm về hành vi bán hàng giả là thực phẩm. Việc bị can có biết đây là hàng giả hay không sẽ phụ thuộc vào các tài liệu chứng cứ mà cơ quan tiến hành tố tụng thu thập trong quá trình giải quyết vụ án, từ những thông tin về sản phẩm, về nội dung quảng cáo, về hoạt động bán hàng, về các cuộc họp và nội dung trao đổi thỏa thuận với nhau về chất lượng hàng hóa.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tống đạt quyết định bắt giam Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ:

