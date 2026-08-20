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Sống Khỏe

Bệnh nhi Campuchia nguy kịch sau tai nạn được cứu sống tại Việt Nam

Từ khu vực giáp biên giới, bệnh nhi được chuyển sang Việt Nam cấp cứu và hồi phục sau ca phẫu thuật xử trí chấn thương sọ não nặng.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa điều trị thành công một bệnh nhi người Campuchia bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhi là N.M.H., sinh năm 2016, quốc tịch Campuchia, sinh sống tại khu vực giáp biên giới Việt Nam.

Khoảng 10h sáng ngày nhập viện, H. đi xe đạp và xảy ra va chạm với một xe tải. Ngay sau tai nạn, em được người dân đưa đến cơ sở y tế địa phương để sơ cứu. Tuy nhiên, tình trạng chấn thương được đánh giá nặng, gia đình quyết định đưa bệnh nhi sang Việt Nam để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 các bác sĩ thăm khám và thực hiện các kiểm tra cần thiết. Bệnh nhi được chẩn đoán dập não xuất huyết vùng trán – thái dương hai bên, máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải và nứt xương đá phải.

Đây là những tổn thương sọ não nghiêm trọng, có nguy cơ gây tăng áp lực nội sọ và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình trạng của bệnh nhi, các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh đã tiến hành mở sọ giải áp bán cầu phải, lấy máu tụ. Sau phẫu thuật, em tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Sau nhiều ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi từng bước cải thiện. Sức khỏe hồi phục, em được các bác sĩ cho xuất viện.

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Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, trong những tình huống cấp cứu chấn thương sọ não, thời gian là yếu tố đặc biệt quan trọng. Sau tai nạn, người bệnh cần được sơ cứu đúng cách và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán, phẫu thuật thần kinh và hồi sức chuyên sâu khi cần thiết.

Đối với trẻ bị tai nạn giao thông, việc đánh giá mức độ chấn thương càng cần thận trọng bởi trẻ có thể chưa mô tả chính xác triệu chứng. Các biểu hiện như rối loạn ý thức, đau đầu tăng dần, nôn nhiều, co giật, yếu liệt, bất thường đồng tử hoặc diễn biến lơ mơ sau chấn thương cần được xem là dấu hiệu cảnh báo, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Trong quá trình điều trị, gia đình bệnh nhi cho biết chi phí y tế vượt quá khả năng tài chính. Trước hoàn cảnh này, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP HCM và các nhà hảo tâm để hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi.

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#Cứu sống trẻ bị chấn thương sọ não nặng #Chấn thương sọ não do tai nạn giao thông #Phẫu thuật mở sọ giải áp thành công #Hợp tác y tế Việt Nam và Campuchia

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