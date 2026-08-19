Gia đình xin đưa về, thanh niên 19 tuổi bất ngờ hồi phục sau mổ sọ não

Sau chấn thương sọ não nặng, nam thanh niên 19 tuổi được tiên lượng dè dặt. Trên đường gia đình đưa về nhà, anh vẫn còn cử động và được cấp cứu kịp thời.

Hôn mê sâu, đồng tử giãn gia đình xin về

Nam thanh niên 19 tuổi bị chấn thương sọ não nặng và được tư vấn tiên lượng dè dặt tại một cơ sở y tế ở TP HCM. Gia đình sau đó xin đưa người bệnh về nhà ở Tây Ninh.

Trên đường di chuyển, người thân nhận thấy nam thanh niên vẫn còn cử động nên lập tức gọi cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Tổn thương sọ não trên phim chụp - Ảnh BVCC

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow 7 điểm. Đồng tử trái giãn, mất phản xạ ánh sáng. Kết quả chụp MSCT ghi nhận tụ máu dưới màng cứng bán cầu não trái, kèm tổn thương phổi nghi dập phổi và nhiều chấn thương phối hợp.

Đây là tình trạng cấp cứu đe dọa tính mạng, nguy cơ tổn thương não thứ phát do khối máu tụ gây chèn ép và làm tăng áp lực nội sọ.

Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động các ê-kíp hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và các chuyên khoa liên quan để đánh giá, xử trí khẩn cấp.

Sau hội chẩn, người bệnh nhanh chóng được chuyển vào phòng mổ.

Ảnh BVCC

Gần 4 giờ giải áp, lấy máu tụ

ThS.BS.CKII. Huỳnh Văn Vũ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh cho biết, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận người bệnh bị vỡ xương sọ vùng trán - thái dương trái phức tạp, nhiều khối máu tụ và tổn thương màng cứng.

Các bác sĩ tiến hành mở nắp sọ giải áp, lấy máu tụ, xử lý các tổn thương và kiểm soát chảy máu. Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Diễn biến sau mổ có tín hiệu tích cực. Đến ngày thứ ba, nam thanh niên dần tỉnh táo, có thể tiếp xúc, nhận biết khi được gọi hỏi và được chuyển về Khoa Ngoại Thần kinh.

Sau khoảng 2 tuần, người bệnh hồi phục tốt, được xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Người bệnh đã hồi phục tốt - Ảnh BVCC

Mỗi phút đều có ý nghĩa

Theo ThS.BS.CKII. Huỳnh Văn Vũ, ở người bị chấn thương sọ não nặng, các khối máu tụ có thể nhanh chóng chèn ép nhu mô não, làm tăng áp lực nội sọ và đe dọa tính mạng.

Vì vậy, khi xảy ra chấn thương đầu, đặc biệt sau tai nạn giao thông hoặc chấn thương có lực tác động mạnh, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và chuyên khoa Ngoại Thần kinh để đánh giá.

Bác sĩ đánh giá tổn thương trên phim chụp - Ảnh BVCC

Theo BS Vũ, tiên lượng ban đầu là cơ sở để bác sĩ tư vấn tại từng thời điểm. Tuy nhiên, tình trạng người bệnh vẫn cần được đánh giá đầy đủ dựa trên diễn biến lâm sàng, hình ảnh chẩn đoán và khả năng can thiệp thực tế.

“Khi vẫn còn dấu hiệu sinh tồn hoặc còn khả năng điều trị, gia đình không nên vội từ bỏ hy vọng”, bác sĩ Vũ nhấn mạnh.

Trong cấp cứu chấn thương sọ não, việc vận chuyển người bệnh đến cơ sở có khả năng hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật thần kinh kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Mỗi phút đều có thể tạo nên sự khác biệt đối với cơ hội sống và khả năng hồi phục. Không tự ý cho người bệnh ăn, uống hoặc trì hoãn việc cấp cứu để theo dõi tại nhà”, bác sĩ Vũ cảnh báo.

Dấu hiệu chấn thương sọ não cần cấp cứu - Hôn mê, lơ mơ hoặc khó đánh thức sau chấn thương. - Đau đầu dữ dội, nôn ói nhiều lần. - Đồng tử hai bên không đều hoặc phản xạ ánh sáng bất thường. - Co giật, yếu liệt tay chân, rối loạn ý thức. - Chảy máu hoặc dịch bất thường từ mũi, tai sau chấn thương.