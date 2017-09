Vụ án Oceanbank: Khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt lãnh đạo PVN

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định hàng loạt lãnh đạo PVN có hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn điều lệ vào OceanBank.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ngày 1/9 cho biết, quá trình điều tra mở rộng (Giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can, bắt các đối tượng trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).



Thông tin cho biết, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN (hiện là Phó Tổng giám đốc PVN); Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã có hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn điều lệ vào OceanBank.

Đối tượng Ninh Văn Quỳnh.

Trước đó, ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 05 đối tượng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 165 - Bộ luật hình sự đối với: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; ra lệnh bắt bị can để tạm giam 02 đối tượng: Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 02 đối tượng: Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; và khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Đối tượng Nguyễn Thanh Liêm.

Quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng đối với những đối tượng nêu trên được thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị can bị bắt tạm giam đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an. >>> Mời độc giả xem video Hà Văn Thắm nhận tội, xin cho cấp dưới - Nguồn VTC: Quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng đối với những đối tượng nêu trên được thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự.đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an.