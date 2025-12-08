Chồng mất, người phụ nữ buộc tay con lên đỉnh cầu định tự tử

Chồng mới mất cách đây khoảng 3 tháng, người phụ nữ bị tác động tâm lý lớn nên suy nghĩ tiêu cực, buộc tay con đi đến đỉnh cầu Xi Măng định nhảy sông tự tử.

Thông tin ban đầu, khoảng 00h15 ngày 08/12, tại khu vực đỉnh cầu Xi Măng, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng, Tổ Tuần tra của Công an phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng trong khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện một người phụ nữ và một trẻ em đứng trên lan can cầu Xi Măng, bên cạnh có xe máy đổ nghiêng.

Lúc này, tay của người phụ nữ và cháu bé có buộc bằng dây màu xanh.

Trung tá Bùi Văn Phòng - Trưởng Công an phường Bạch Đằng cùng tổ công tác kịp thời ngăn chặn chị T.T.L và con tự tử.

Tổ công tác nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng nên nhanh chóng tiến đến kịp thời giữ người phụ nữ và cháu bé lại.

Sau khi động viên, người phụ nữ cho biết tên là T.T.L, sinh năm 1999, hiện trú tại TDP Thuỷ Minh, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng cùng con là N.P.B.A, sinh năm 2021.

Do chồng chị T.T.L mới chết cách đây khoảng 3 tháng tác động lớn đến tâm lý nên suy nghĩ tiêu cực, đi đến đỉnh cầu Xi Măng để nhảy xuống sông tự tử.

Tổ công tác đã động viên thuyết phục, chị T.T.L đã ổn định lại tâm lý nhận thức lại hành vi của bản thân và cam đoan không thực hiện hành vi tự tử. Ngay trong đêm, Công an phường đã liên hệ gia đình, thân nhân đến đón hai mẹ con về.

