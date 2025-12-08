Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chồng mất, người phụ nữ buộc tay con lên đỉnh cầu định tự tử

Chồng mới mất cách đây khoảng 3 tháng, người phụ nữ bị tác động tâm lý lớn nên suy nghĩ tiêu cực, buộc tay con đi đến đỉnh cầu Xi Măng định nhảy sông tự tử.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 00h15 ngày 08/12, tại khu vực đỉnh cầu Xi Măng, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng, Tổ Tuần tra của Công an phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng trong khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện một người phụ nữ và một trẻ em đứng trên lan can cầu Xi Măng, bên cạnh có xe máy đổ nghiêng.

Lúc này, tay của người phụ nữ và cháu bé có buộc bằng dây màu xanh.

777.jpg
Trung tá Bùi Văn Phòng - Trưởng Công an phường Bạch Đằng cùng tổ công tác kịp thời ngăn chặn chị T.T.L và con tự tử.

Tổ công tác nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng nên nhanh chóng tiến đến kịp thời giữ người phụ nữ và cháu bé lại.

Sau khi động viên, người phụ nữ cho biết tên là T.T.L, sinh năm 1999, hiện trú tại TDP Thuỷ Minh, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng cùng con là N.P.B.A, sinh năm 2021.

Do chồng chị T.T.L mới chết cách đây khoảng 3 tháng tác động lớn đến tâm lý nên suy nghĩ tiêu cực, đi đến đỉnh cầu Xi Măng để nhảy xuống sông tự tử.

Tổ công tác đã động viên thuyết phục, chị T.T.L đã ổn định lại tâm lý nhận thức lại hành vi của bản thân và cam đoan không thực hiện hành vi tự tử. Ngay trong đêm, Công an phường đã liên hệ gia đình, thân nhân đến đón hai mẹ con về.

>>> Mời độc giả xem thêm video TP HCM: Giải cứu người đàn ông ngồi trên mép cầu:

(Nguồn: THĐT)
#công an Hải Phòng #tự tử #cầu Xi Măng #động viên tâm lý #bảo vệ trẻ em #bệnh tâm thần

Bài liên quan

Xã hội

Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trên sông Cánh Hòm

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trên sông Cánh Hòm.

Ngày 3/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thi thể anh T.V.Đ. (SN 2004, trú xã Cửa Việt, Quảng Trị).

Trước đó, vào khoảng 5h40 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo về việc nghi có người nhảy cầu tại sông Cánh Hòm (đoạn qua thôn Lâm Xuân, xã Cửa Việt).

Xem chi tiết

Xã hội

Ôm hai con nhỏ nhảy cầu, người cha có dấu hiệu tội Giết người

Võ Văn Tin (27 tuổi, trú xã Tư Nghĩa) vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt khẩn cấp sau khi người này ôm hai con nhỏ nhảy cầu, khiến một bé tử vong.

Điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, khoảng 10h sáng 26/11, Tin chở theo 2 con của mình (một bé gái 2 tuổi và một bé trai 6 tuổi) bằng xe máy, di chuyển lên cầu Trường Xuân bắc qua sông Trà Khúc (thuộc xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) rồi bất ngờ dừng xe, bỏ lại dép và ba lô trên cầu, sau đó cùng nhảy xuống sông.

55666-6850.jpg
Võ Văn Tin khi bị bắt
Xem chi tiết

Xã hội

Hai người hùng thầm lặng cứu sống người phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn

Người thì vật lộn với dòng nước xoáy đưa người phụ nữ vào bờ, người thì hô hấp nhân tạo. Khi cứu được nạn nhân, cả hai lặng lẽ rời đi…

Video 2 người hùng cứu nạn nhân nhảy cầu Sài Gòn

Hai người đàn ông xứng đáng được gọi là “người hùng thầm lặng” khi vừa cứu sống được người phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn trong sự mừng vui của hàng trăm người chứng kiến. Thế nhưng khi người phụ nữ tỉnh lại, cả hai đã rời đi khiến người thân của nạn nhân chưa kịp hỏi tên để tri ân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới