Xã hội

Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích ở Hà Tĩnh

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể bé trai T.A.Q. (6 tuổi) tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót, xã Lộc Hà.

Hạo Nhiên

Ngày 8/12, thông tin từ UBND xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể bé trai T.A.Q. (6 tuổi, ngụ thôn Giang Hà, xã Lộc Hà) bị mất tích tại khu vực khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót.

Trước đó, vào chiều 7/12, gia đình không tìm thấy bé T.A.Q nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, hàng trăm người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức tìm kiếm cháu bé.

595547667-122159529656749271-5150457525842732923-n.jpg
Khu vực cháu T.A.Q. gặp nạn.

Qua trích xuất camera, các đơn vị chức năng ghi nhận hình ảnh cháu bé đi lạc ở khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót. Nên từ chiều 7/12, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm cháu bé ở khu vực này.

Đến khoảng 9h ngày 8/12, thi thể bé Q. đã được tìm thấy ở khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót.

Hiện, thi thể bé T.A.Q đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

