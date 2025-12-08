Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Hải Ninh

Ngày 8/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

666666.jpg
Bị can Lê Trung Khoa.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 5/12, Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Lê Trung Khoa.

Lê Trung Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam từ ngày 17/11 về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố với Khoa về tội danh trên còn có Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai) và Phạm Quang Thiện (47 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ).

#Lê Trung Khoa #truy tố #Chống Nhà nước #Việt Nam #tuyên truyền #bộ luật hình sự

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt đối tượng kích động chống phá dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình

Tại cơ quan Công an, đối tượng T.Q.G đã thừa nhận sai phạm của bản thân, xin được gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa xử phạt một đối tượng có hành vi kêu gọi kích động bạo lực chống phá dự án xây dựng Công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai phục vụ xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.

capture-5377.png
Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm.
Xem chi tiết

Xã hội

Nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần T.Ư bị khởi tố lộ lỗ hổng quản lý

Hiện vụ nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương bị khởi tố đang gây xôn xao. Nhiều độc giả đặt câu hỏi bị can này có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ án chạy kết luận tâm thần, đưa hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Văn Lương (SN 1962, thường trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội) - nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương về tội "Nhận hối lộ". Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thuộc Viện Pháp y tâm thần trung ương trong đó có Dương Văn Lương đã tạo điều kiện cho Bùi Thị Thanh Thủy (đối tượng đang điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương) vẫn được tự do ra ngoài, điều hành đường dây vận chuyển trái phép 60 kg ma túy.

image.jpg
Lệnh bắt tạm giam đối với ông Dương Văn Lương.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới