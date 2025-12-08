Làm đẹp từ khoai tây giúp chống lão hóa da

Khoai tây chứa vitamin và enzyme giúp làm sáng, giảm thâm, nếp nhăn và thúc đẩy sản xuất collagen, mang lại làn da khỏe mạnh và trẻ trung.

Tác dụng làm đẹp da của khoai tây là do trong thành phần chứa hàm lượng lớn vitamin C, vitamin E, vitamin B, sắt, kẽm, các chất chống oxy hóa… Các thành phần này rất hiệu quả trong làm đẹp giúp da trắng sáng. Nếu sử dụng khoai tây thường xuyên để chăm sóc da sẽ giúp da giảm mụn, giảm nhăn cùng các quầng thâm trên vùng da gần mắt.

Một enzyme có trong khoai tây có tác dụng làm mờ đốm đen. Các đốm đen gây nám da, sạm da, tàn nhang, cháy da do ánh nắng mặt trời…

Theo PNO, tại Đại học Aberdeen (Anh), các nhà khoa học đang biến phần thân và lá khoai tây vốn bị loại bỏ sau thu hoạch thành solanesol - hợp chất quan trọng để sản xuất coenzyme Q10 và vitamin K2. Đây đều là 2 thành phần ''chủ lực'' trong kem dưỡng ẩm, sản phẩm hồi phục hàng rào da và chống lão hóa.

Nghiên cứu này được kỳ vọng có thể thay thế thuốc lá, nguồn solanesol truyền thống, giảm lãng phí nông nghiệp và mở ra nguồn thu mới cho nông dân. Với hơn 12.800ha khoai tây giống mỗi năm, tiềm năng tạo ra nguồn hoạt chất cho ngành mỹ phẩm được đánh giá là rất lớn.

Một trong những tác dụng của khoai tây đối với da là làm giảm thâm quầng mắt. Ảnh minh hoạ/Internet

Giáo sư Heather Wilson nhận định việc chiết xuất solanesol từ khoai tây là minh chứng rõ ràng cho thấy khoa học có thể biến rác nông nghiệp thành nguyên liệu làm đẹp giá trị cao, đồng thời thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bền vững.

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy chiết xuất vỏ khoai tây có thể kích thích tế bào da tăng sản sinh collagen, nâng cao độ đàn hồi và hỗ trợ cải thiện nếp nhăn. Kết quả này khiến giới chuyên môn tin rằng khoai tây có thể trở thành nguồn hoạt chất chống lão hóa mới trong tương lai.

Ngoài việc dùng trực tiếp trên da, khoai tây cũng mang lại lợi ích khi bổ sung vào chế độ ăn. Chuyên gia dinh dưỡng Serena Poon cho biết các khoai tây giàu vitamin và khoáng chất như C, B6, kẽm, kali, magie giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh, chống oxy hóa và giảm mụn. Ngoài ra, các enzyme tự nhiên trong khoai tây có thể giúp làm sáng tông màu da tự nhiên, giảm đốm nâu và làm mờ nám, tàn nhang.

Sử dụng mặt nạ khoai tây giúp da sáng trắng và mịn màng hơn. Ảnh SKĐS

Phản ứng dị ứng là vấn đề cần được cân nhắc trước khi đắp mặt nạ khoai tây. Thực tế, đã có một nghiên cứu thực hiện ở trẻ em ghi nhận có những phản ứng tiêu cực với một protein có trong khoai tây gọi là patatin.

Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng một số người nhạy cảm với khoai tây có liên quan đến việc dị ứng với nhựa mủ, điều này cũng liên quan đến patatin. Phản ứng dị ứng này còn gặp ở các rau củ khác như cà rốt, cà chua, táo và chuối. Do đó, nếu từng bị dị ứng nhựa mủ, người dùng không nên đắp mặt nạ khoai tây sống trên da.

Ngoài khoai tây sống, phản ứng dị ứng cũng có thể xảy ra khi sử dụng khoai tây nấu chín. Một số nghiên cứu đáng tin cậy cho thấy nguy cơ dị ứng khoai tây nấu chín tỷ lệ thuận với khả năng dị ứng phấn hoa.