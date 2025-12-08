Kịp thời giải cứu một phụ nữ trên nóc nhà dân tại Hà Nội

Tại đây, cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận, trấn an tâm lý và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, chị H. xuống mặt đất an toàn.

Ngày 8/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 8h53 cùng ngày, Đội CC&CNCH khu vực số 33 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc bà N.T.H (sinh năm 1982, trú tại Tổ 11, phường Yên Nghĩa) có biểu hiện tâm lý không bình thường, đang trên nóc nhà của một hộ dân tại ngõ 3C, xóm Thanh Bình, thôn Thượng Thanh 2, xã Bình Minh.

Chị N.T.H trên nóc nhà của một hộ dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CC&CNCH khu vực số 33 nhanh chóng triển khai lực lượng cùng các trang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường. Tại đây, cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận, trấn an tâm lý và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Đến khoảng 9h6 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa bà H. xuống mặt đất an toàn, không để xảy ra sự cố đáng tiếc. Sau khi giải cứu thành công, lực lượng chức năng đã bàn giao nạn nhân cho chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe và hỗ trợ các biện pháp xử lý theo quy định.

CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 33 áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Việc xử lý nhanh chóng, kịp thời của CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 33 đã nhận được sự ghi nhận, đồng tình của người dân, qua đó khẳng định tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống khẩn cấp của lực lượng PCCC và CNCH.

