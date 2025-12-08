Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời giải cứu một phụ nữ trên nóc nhà dân tại Hà Nội

Tại đây, cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận, trấn an tâm lý và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, chị H. xuống mặt đất an toàn.

Gia Đạt

Ngày 8/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 8h53 cùng ngày, Đội CC&CNCH khu vực số 33 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc bà N.T.H (sinh năm 1982, trú tại Tổ 11, phường Yên Nghĩa) có biểu hiện tâm lý không bình thường, đang trên nóc nhà của một hộ dân tại ngõ 3C, xóm Thanh Bình, thôn Thượng Thanh 2, xã Bình Minh.

3.jpg
Chị N.T.H trên nóc nhà của một hộ dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CC&CNCH khu vực số 33 nhanh chóng triển khai lực lượng cùng các trang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường. Tại đây, cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận, trấn an tâm lý và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Đến khoảng 9h6 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa bà H. xuống mặt đất an toàn, không để xảy ra sự cố đáng tiếc. Sau khi giải cứu thành công, lực lượng chức năng đã bàn giao nạn nhân cho chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe và hỗ trợ các biện pháp xử lý theo quy định.

4.jpg
CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 33 áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Việc xử lý nhanh chóng, kịp thời của CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 33 đã nhận được sự ghi nhận, đồng tình của người dân, qua đó khẳng định tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống khẩn cấp của lực lượng PCCC và CNCH.

>>> Xem thêm video Giải cứu người đàn ông ngồi trên mép cầu:

(Nguồn: THĐT)
#giải cứu #Hà Nội #phụ nữ #nóc nhà #cứu hộ #cảnh sát

Bài liên quan

Xã hội

Giải cứu nam sinh viên bị 'bắt cóc online' yêu cầu chuyển 550 triệu đồng

Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 3/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận trình báo của gia đình anh N.T.C (SN 2004; trú tại: tỉnh Ninh Bình; sinh viên Đại học) về việc bị “bắt cóc online” yêu cầu chuyển 550 triệu đồng.

34-528.jpg
Anh C làm việc với cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Giải cứu nam thanh niên bị "bắt cóc online", lừa đảo đi lao động bên Mỹ

Ngày 28/11, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu một nam thanh niên bị “Bắt cóc online”, lừa đảo đi lao động bên Mỹ.

Trước đó, vào chiều 26/11/2025, Công an phường Kim Liên tiếp nhận tin báo của gia đình anh N.V.C (SN 2003, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội) về việc anh bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng.

4.jpg
Công an phường bàn giao nạn nhân cho gia đình.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời giải cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở Hà Nội

Sau hơn 40 phút nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận và đưa 5 người xuống nơi an toàn.

Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 1h54 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại lô 54 đường Thanh Liệt, phường Thanh Liệt. Vụ cháy xảy ra trong nhà dân khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong.

1.jpg
Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới