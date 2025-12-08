Va chạm với xe tải trên Quốc lộ 1A, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Khoảng 13h ngày 8/12, xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng mang BKS 73A - 465.xx di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi lưu thông tới Km579+250 thuộc địa phận phường Hoành Sơn thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 37N1 – 36.9xx do một phụ nữ cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường, tử vong thương tâm.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong: