Xã hội

Bắt giữ nhóm thanh niên ở Đà Nẵng pha chế tinh dầu ma túy bán cho 'con nghiện'

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sang chiết, pha chế tinh dầu ma túy cho vào các chai lọ nhỏ rồi bán cho các con nghiện.

Ngày 8/12, thông tin từ Đồn biên phòng Non Nước, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, cho biết, đơn vị vừa tạm giữ một nhóm thanh niên, tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 17h15 ngày 5/12, tại ngã ba đường Thủy Sơn 1 giao với đường Thủy Sơn 2 (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn biên phòng Non Nước) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Hải (SN 2000, trú tại xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị) đang giao một lọ tinh dầu ma túy cho đối tượng Huỳnh Bá Phong (SN 2002, trú tại phường Ngũ Hành Sơn), thu số tiền 300.000 đồng.

image.jpg
Đối tượng Nguyễn Quang Hải cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đồn Biên phòng Non Nước cung cấp)

Kiểm tra túi quần, áo và túi đeo chéo của Hải, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 16 lọ nhựa màu trắng bên trong có chứa tinh dầu màu cam, xanh. Hải khai nhận đây là ma túy dạng tinh dầu mang theo để bán cho khách.

Lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn biên phòng Non Nước đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng Phong về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải tại đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Ngũ Hành Sơn), lực lượng chức năng thu giữ thêm 84 lọ nhựa màu trắng với nhiều kích thước khác nhau, bên trong mỗi lọ có chứa các chất lỏng nhiều màu, được đánh số thứ tự từ 1 đến 84.

td.png
Các chai lọ chứa tinh dầu ma túy được pha chế để bán cho con nghiện (Ảnh: Đồn biên phòng Non Nước).

Hải khai nhận tất cả những lọ này là của đối tượng tên Nguyễn Thành Hoàng Vương (chưa rõ tuổi và địa chỉ cư trú). Theo sự chỉ đạo của Vương, Hải sử dụng các chất lỏng trong các chai lọ để pha chế theo tỷ lệ nhằm bán cho những người có nhu cầu mua.

Mở rộng điều tra, đối tượng Hải khai nhận thêm hoạt động sang chiết, pha chế, mua bán trái phép chất ma túy còn có đối tượng Lê Mậu Hoàng (SN 1996, trú tại xã Sen Ngư) và đối tượng Nguyễn Thành Hoàng Vương cùng tham gia thực hiện.

Trên cơ sở lời khai của đối tượng Hải, lực lượng chức năng đã mời đối tượng Hoàng về làm việc.

Qua đấu tranh, Hoàng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Riêng đối tượng Vương đã bỏ trốn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây buôn bán ma túy lớn:

(Nguồn: VTV1)
