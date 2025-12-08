Hà Nội

Xã hội

Du khách nước ngoài tử vong khi bị đá công trình rơi trúng

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực đèo Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), khiến 1 du khách nước ngoài tử vong, nạn nhân còn lại bị thương nặng.

Hạo Nhiên

Ngày 8/12, Công an xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công Quốc lộ 28B khẩn trương truy tìm tài xế phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/12, xe khách mang BKS: 86B-012.72 chở hành khách (trong đó có du khách nước ngoài) lưu thông từ hướng Phan Sơn – Đà Lạt.

du-khach-nuoc-ngoai-8742-9085.jpg
Chiếc xe khách gạp nạn.

Khi chiếc xe di chuyển đến khu vực đèo Đại Ninh, bất ngờ có tảng đá to rơi từ một chiếc xe tải xuống làm bể kính trước xe khách và trúng hai người trong xe, khiến một du khách nước ngoài tử vong, 01 nạn nhân khác bị thương nặng.

Sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, tài xế đã điều khiển chiếc xe tải rời khỏi hiện trường.

Được biết, Quốc lộ 28B đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo nên có rất nhiều xe tải vận chuyển vật liệu thi công trên đường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong:

Nguồn: ĐTHĐT.
