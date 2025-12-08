Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh cầu Thăng Long chuẩn bị được 'đại tu'

Xã hội

Cận cảnh cầu Thăng Long chuẩn bị được 'đại tu'

Sở Xây Dựng Hà Nội vừa có kế hoạch sửa chữa lớn hai đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long, thời gian thực hiện từ cuối năm 2025 đến năm 2026.

Theo Nhóm Phóng viên/Báo Tiền Phong
Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng nằm trên đường Vành đai 3. Ở tầng 2 đang là cầu dành cho ô tô có lưu lượng phương tiện qua lại lớn tại khu vực phía Tây Hà Nội.
Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng nằm trên đường Vành đai 3. Ở tầng 2 đang là cầu dành cho ô tô có lưu lượng phương tiện qua lại lớn tại khu vực phía Tây Hà Nội.
Trong những năm qua mặt cầu đã được sửa chữa lớn (dự án đại tu) nhưng đường dẫn ở hai đầu cầu chỉ được bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, tình trạng hư hỏng, nứt mặt cầu, phát sinh ổ gà.
Trong những năm qua mặt cầu đã được sửa chữa lớn (dự án đại tu) nhưng đường dẫn ở hai đầu cầu chỉ được bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, tình trạng hư hỏng, nứt mặt cầu, phát sinh ổ gà.
Tại đầu cầu phía sân bay Nội Bài dẫn lên, mặt đường nhiều lần được thảm đi thảm lại để xóa các ổ gà, lún nứt khiến mặt đường 'lượn sóng' chỗ cao chỗ thấp.
Tại đầu cầu phía sân bay Nội Bài dẫn lên, mặt đường nhiều lần được thảm đi thảm lại để xóa các ổ gà, lún nứt khiến mặt đường 'lượn sóng' chỗ cao chỗ thấp.
Việc này đã làm giao thông qua lại khó khăn, ùn tắc ở hai đầu cầu luôn diễn ra.
Việc này đã làm giao thông qua lại khó khăn, ùn tắc ở hai đầu cầu luôn diễn ra.
Cầu Thăng Long đang có hai tầng đường, tầng 1 dành cho đường sắt và xe máy (đi ở hai bên cánh gà), tầng 2 dành cho ô tô.
Cầu Thăng Long đang có hai tầng đường, tầng 1 dành cho đường sắt và xe máy (đi ở hai bên cánh gà), tầng 2 dành cho ô tô.
Để đảm đảm bảo xe đi lại an toàn, tăng tốc độ và giảm ùn tắc, Sở Xây dựng Hà Nội vừa phê duyệt dự án sửa chữa mặt đường hai đầu cầu Thăng Long. Dự án có các nội dung công việc: Sửa chữa các ổ gà, vị trí trồi lún, thảm lại bê tông nhựa các diện tích mặt đường lên tầng 2 cầu Thăng Long; hoàn thiện hệ thống tổ chức giao thông, thời gian thi công là năm 2025-2026.
Để đảm đảm bảo xe đi lại an toàn, tăng tốc độ và giảm ùn tắc, Sở Xây dựng Hà Nội vừa phê duyệt dự án sửa chữa mặt đường hai đầu cầu Thăng Long. Dự án có các nội dung công việc: Sửa chữa các ổ gà, vị trí trồi lún, thảm lại bê tông nhựa các diện tích mặt đường lên tầng 2 cầu Thăng Long; hoàn thiện hệ thống tổ chức giao thông, thời gian thi công là năm 2025-2026.
Ngoài ra dự án cũng trang bị, lắp đặt thêm biển báo, tổ chức giao thông để ngăn xe máy, xe máy làm dịch vụ "xe ôm" lên tầng 2 cầu Thăng Long hoạt động, gây mất an toàn giao thông.
Ngoài ra dự án cũng trang bị, lắp đặt thêm biển báo, tổ chức giao thông để ngăn xe máy, xe máy làm dịch vụ "xe ôm" lên tầng 2 cầu Thăng Long hoạt động, gây mất an toàn giao thông.
Theo Nhóm Phóng viên/Báo Tiền Phong
#Dự án sửa chữa cầu Thăng Long #Giao thông và ùn tắc Hà Nội #Cầu Thăng Long tầng 2 cho ô tô #Tăng cường an toàn giao thông cầu Thăng Long #đầu cầu Thăng Long chuẩn bị được đại tu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT