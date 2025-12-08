Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi gần 500 tỷ

Quang làm nhân viên tại công ty cho vay lãi nặng qua ứng dụng CashVN. Nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 8/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã Trần Ngọc Quang (SN 1992; hộ khẩu tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (cũ); nay là phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

8.jpg
Đối tượng Trần Ngọc Quang và quyết định truy nã.

Theo tài liệu điều tra, giai đoạn 2020-2022, Quang làm nhân viên tại công ty cho vay lãi nặng qua ứng dụng CashVN. Nhóm đối tượng điều hành hệ thống này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hoạt động, thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.

Ngày 10/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quang. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đơn vị tiếp tục ban hành quyết định truy nã đối với Trần Ngọc Quang.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (SĐT: 0966.022.868) hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#Công an Hà Nội #cho vay lãi nặng #CashVN #tội phạm tài chính #truy nã #lợi nhuận bất chính

