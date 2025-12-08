Hà Nội

Nga muốn phá hủy "đường hầm sự sống"của Ukraine

Quân sự

Nga muốn phá hủy "đường hầm sự sống"của Ukraine

Nga thử nghiệm máy bay không người lái mang thuốc nổ nhiệt nhôm có thể vô hiệu hóa các tuyến đường sử dụng lưới chống UAV của Ukraine.

Thiên Đăng
Một đoạn clip mới xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, một chiếc máy bay không người lái FPV của Nga đang cố gắng phá hủy một đường hầm lưới trên đường, bằng cách đốt cháy nó. Ảnh: @distant_earth83.
Một đoạn clip mới xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, một chiếc máy bay không người lái FPV của Nga đang cố gắng phá hủy một đường hầm lưới trên đường, bằng cách đốt cháy nó. Ảnh: @distant_earth83.
Theo các chuyên gia quân sự, chiến thuật này của Nga dường như sao chép một sáng kiến tương tự trước đó ​​của Ukraine, mặc dù được áp dụng theo cách khác. Câu hỏi chính là phương pháp này thực sự hiệu quả đến mức nào. Ảnh: @distant_earth83.
Theo các chuyên gia quân sự, chiến thuật này của Nga dường như sao chép một sáng kiến tương tự trước đó ​​của Ukraine, mặc dù được áp dụng theo cách khác. Câu hỏi chính là phương pháp này thực sự hiệu quả đến mức nào. Ảnh: @distant_earth83.
Đoạn clip cho thấy một máy bay không người lái FPV của Nga đang cố gắng đốt cháy đường hầm lưới của Ukraine, bằng cách phóng thả một lượng thuốc nổ nhiệt nhôm gắn trên một giàn treo chuyên dụng. Ảnh: @distant_earth83.
Đoạn clip cho thấy một máy bay không người lái FPV của Nga đang cố gắng đốt cháy đường hầm lưới của Ukraine, bằng cách phóng thả một lượng thuốc nổ nhiệt nhôm gắn trên một giàn treo chuyên dụng. Ảnh: @distant_earth83.
Trước đây, các nhà điều hành quân sự Ukraine là những người đầu tiên sử dụng máy bay không người lái FPV mang thuốc nổ nhiệt nhôm vào năm 2024, chủ yếu để đốt các hàng cây che khuất vị trí chiến lược của quân Nga. Sau đó, lực lượng Nga đã áp dụng công nghệ này và cố gắng sử dụng cách thức này qua các máy bay không người lái. Ảnh: @distant_earth83.
Trước đây, các nhà điều hành quân sự Ukraine là những người đầu tiên sử dụng máy bay không người lái FPV mang thuốc nổ nhiệt nhôm vào năm 2024, chủ yếu để đốt các hàng cây che khuất vị trí chiến lược của quân Nga. Sau đó, lực lượng Nga đã áp dụng công nghệ này và cố gắng sử dụng cách thức này qua các máy bay không người lái. Ảnh: @distant_earth83.
Hiện tại, Nga đang thử nghiệm sử dụng máy bay không người lái FPV được trang bị vật liệu thuốc nổ nhiệt nhôm để đốt cháy các phần lưới của những đường hầm bảo vệ này — vốn là những cấu trúc cản trở đáng kể việc các nhà điều hành máy bay không người lái Nga nhắm mục tiêu vào các phương tiện di chuyển bên dưới. Ảnh: @distant_earth83.
Hiện tại, Nga đang thử nghiệm sử dụng máy bay không người lái FPV được trang bị vật liệu thuốc nổ nhiệt nhôm để đốt cháy các phần lưới của những đường hầm bảo vệ này — vốn là những cấu trúc cản trở đáng kể việc các nhà điều hành máy bay không người lái Nga nhắm mục tiêu vào các phương tiện di chuyển bên dưới. Ảnh: @distant_earth83.
Lưới thường được sử dụng trong các đường hầm như vậy của Ukraine được làm bằng nhựa, polymer, vải hoặc các vật liệu tương tự. Ảnh: @distant_earth83.
Lưới thường được sử dụng trong các đường hầm như vậy của Ukraine được làm bằng nhựa, polymer, vải hoặc các vật liệu tương tự. Ảnh: @distant_earth83.
Trong khi đó, thuốc nổ nhiệt nhôm cháy ở nhiệt độ cực cao — trên 2.000°C. Về lý thuyết, ngay cả khi tiếp xúc ngắn với ngọn lửa của thuốc nổ nhiệt nhôm này cũng đủ để làm tan chảy lưới mỏng. Ảnh: @distant_earth83.
Trong khi đó, thuốc nổ nhiệt nhôm cháy ở nhiệt độ cực cao — trên 2.000°C. Về lý thuyết, ngay cả khi tiếp xúc ngắn với ngọn lửa của thuốc nổ nhiệt nhôm này cũng đủ để làm tan chảy lưới mỏng. Ảnh: @distant_earth83.
Video không cho thấy hậu quả sau khi máy bay không người lái FPV mang thuốc nổ nhiệt nhôm bay qua, cũng như không quay rõ mức độ tàn phá, hư hại của đường hầm lưới, khiến việc xác minh liệu phương pháp này có hoạt động hiệu quả như mong muốn hay không là điều không thể. Ảnh: @distant_earth83.
Video không cho thấy hậu quả sau khi máy bay không người lái FPV mang thuốc nổ nhiệt nhôm bay qua, cũng như không quay rõ mức độ tàn phá, hư hại của đường hầm lưới, khiến việc xác minh liệu phương pháp này có hoạt động hiệu quả như mong muốn hay không là điều không thể. Ảnh: @distant_earth83.
Ít nhất là về mặt lý thuyết, vẫn có một cách để chống lại máy bay không người lái được trang bị vật liệu thuốc nổ nhiệt nhôm. Thay vì dùng lưới vải hoặc lưới nhựa, bên phòng thủ có thể lắp đặt lưới kim loại như hàng rào mắt cáo. Ảnh: @distant_earth83.
Ít nhất là về mặt lý thuyết, vẫn có một cách để chống lại máy bay không người lái được trang bị vật liệu thuốc nổ nhiệt nhôm. Thay vì dùng lưới vải hoặc lưới nhựa, bên phòng thủ có thể lắp đặt lưới kim loại như hàng rào mắt cáo. Ảnh: @distant_earth83.
Trong trường hợp đó, chất nổ nhiệt nhôm có thể sẽ không tiếp xúc với kim loại đủ lâu để xuyên qua nó. Tuy nhiên, việc xây dựng những đường hầm như vậy sẽ tốn kém hơn rất nhiều, và đòi hỏi phải có một khung kết cấu chắc chắn. Ảnh: @distant_earth83.
Trong trường hợp đó, chất nổ nhiệt nhôm có thể sẽ không tiếp xúc với kim loại đủ lâu để xuyên qua nó. Tuy nhiên, việc xây dựng những đường hầm như vậy sẽ tốn kém hơn rất nhiều, và đòi hỏi phải có một khung kết cấu chắc chắn. Ảnh: @distant_earth83.
Thiên Đăng
#Nga #đường hầm #Ukraine #xung đột Ukraine #UAV Nga #Quân đội Nga

