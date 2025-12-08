Hà Nội

Vì sao nam thiên trúc là cây số 1 trong phong thủy nhà ở?

Kho tri thức

Vì sao nam thiên trúc là cây số 1 trong phong thủy nhà ở?

Cây nam thiên trúc không chỉ đẹp mắt với màu sắc rực rỡ quanh năm mà còn giúp lọc khí, xua đuổi tà ma, mang lại bình an và may mắn.

Theo Hải Yến/ Dân việt
Nam thiên trúc (Nandina domestica) được nhiều gia đình xem là “cây số một xua đuổi tà ma” nhờ dáng đẹp, dễ chăm, màu sắc tươi sáng và công dụng thực tế rõ ràng.
Nam thiên trúc (Nandina domestica) được nhiều gia đình xem là “cây số một xua đuổi tà ma” nhờ dáng đẹp, dễ chăm, màu sắc tươi sáng và công dụng thực tế rõ ràng.
So với bạch quả hay mộc hương, cây này ít phiền phức hơn nhiều: không cần chạy theo nắng, không rụng lá bừa bãi, không mùi khó chịu.
So với bạch quả hay mộc hương, cây này ít phiền phức hơn nhiều: không cần chạy theo nắng, không rụng lá bừa bãi, không mùi khó chịu.
Chỉ với vài trăm nghìn, bạn đã có một chậu cây vừa làm cảnh, vừa mang ý nghĩa phong thủy, thậm chí có giá trị y học – thiết thực hơn nhiều so với đồ trang trí.
Chỉ với vài trăm nghìn, bạn đã có một chậu cây vừa làm cảnh, vừa mang ý nghĩa phong thủy, thậm chí có giá trị y học – thiết thực hơn nhiều so với đồ trang trí.
Dù được gọi là "tre thiên đường", nam thiên trúc không phải họ Tre mà thuộc họ Hoàng mộc. Cây nổi tiếng ở Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ nhờ vẻ đẹp thanh nhã.
Dù được gọi là “tre thiên đường”, nam thiên trúc không phải họ Tre mà thuộc họ Hoàng mộc. Cây nổi tiếng ở Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ nhờ vẻ đẹp thanh nhã.
Thân cây thẳng, mảnh, có trật tự; lá kép thưa thoáng theo đúng tinh thần bonsai, tạo cảm giác gọn gàng và dễ chịu trong không gian sống.
Thân cây thẳng, mảnh, có trật tự; lá kép thưa thoáng theo đúng tinh thần bonsai, tạo cảm giác gọn gàng và dễ chịu trong không gian sống.
Sức hấp dẫn lớn nhất nằm ở việc cây đổi màu suốt bốn mùa: lá non trắng hồng, sau xanh tươi, rồi chuyển đỏ cam rực rỡ vào mùa thu.
Sức hấp dẫn lớn nhất nằm ở việc cây đổi màu suốt bốn mùa: lá non trắng hồng, sau xanh tươi, rồi chuyển đỏ cam rực rỡ vào mùa thu.
Đến mùa đông, chùm quả đỏ mọng bền bỉ đến tận mùa xuân, trở thành điểm sáng ấm áp giữa tiết trời xám lạnh.
Đến mùa đông, chùm quả đỏ mọng bền bỉ đến tận mùa xuân, trở thành điểm sáng ấm áp giữa tiết trời xám lạnh.
Trong phong thủy, màu đỏ tượng trưng cho năng lượng, sự chú ý và may mắn; vì vậy cây trở thành lựa chọn lý tưởng đặt ở cửa ra vào hoặc phòng khách.
Trong phong thủy, màu đỏ tượng trưng cho năng lượng, sự chú ý và may mắn; vì vậy cây trở thành lựa chọn lý tưởng đặt ở cửa ra vào hoặc phòng khách.
Tên gọi "Nam thiên trúc" gợi liên tưởng đến ánh sáng, sự chính trực và bình an. Nhiều người tin cây giúp xua đi cảm giác u ám, tạo sự an tâm khi bước vào nhà.
Tên gọi “Nam thiên trúc” gợi liên tưởng đến ánh sáng, sự chính trực và bình an. Nhiều người tin cây giúp xua đi cảm giác u ám, tạo sự an tâm khi bước vào nhà.
Nam thiên trúc còn là vị thuốc trong y học cổ truyền. Vì thế, trồng cây mang ý nghĩa "tránh bệnh tật", giúp gia đình khỏe mạnh – yếu tố phong thủy quan trọng nhất.
Nam thiên trúc còn là vị thuốc trong y học cổ truyền. Vì thế, trồng cây mang ý nghĩa “tránh bệnh tật”, giúp gia đình khỏe mạnh – yếu tố phong thủy quan trọng nhất.
Đặt cây ở cửa, cửa sổ phòng khách hay ban công giúp không gian tươi sáng, sống động. Dù nhà lớn hay nhỏ, cây vẫn tạo được bầu không khí dễ chịu, vui tươi.
Đặt cây ở cửa, cửa sổ phòng khách hay ban công giúp không gian tươi sáng, sống động. Dù nhà lớn hay nhỏ, cây vẫn tạo được bầu không khí dễ chịu, vui tươi.
Không chỉ đẹp, cây còn "bảo vệ nhà" theo nghĩa thực tế: nghiên cứu cho thấy nó giảm formaldehyde hiệu quả hơn nhiều loài cây phổ biến khác.
Không chỉ đẹp, cây còn “bảo vệ nhà” theo nghĩa thực tế: nghiên cứu cho thấy nó giảm formaldehyde hiệu quả hơn nhiều loài cây phổ biến khác.
Dáng cây thanh thoát, lá đỏ – xanh hài hòa khiến nó như một "bộ lọc cảm xúc". Ngắm cây mỗi ngày mang lại cảm giác thư giãn sau giờ làm việc.
Dáng cây thanh thoát, lá đỏ – xanh hài hòa khiến nó như một “bộ lọc cảm xúc”. Ngắm cây mỗi ngày mang lại cảm giác thư giãn sau giờ làm việc.
Cách chăm cây đơn giản: đất hơi chua thoáng khí, chậu đất nung, tưới tùy mùa, bón phân chậm, thông gió tốt và cắt tỉa nhẹ nhàng. Trồng vài cây trước cửa hay một chậu ở lối vào đủ để mang lại bình an cho cả gia đình.

Theo Hải Yến/ Dân việt
Cách chăm cây đơn giản: đất hơi chua thoáng khí, chậu đất nung, tưới tùy mùa, bón phân chậm, thông gió tốt và cắt tỉa nhẹ nhàng. Trồng vài cây trước cửa hay một chậu ở lối vào đủ để mang lại bình an cho cả gia đình.
Theo Hải Yến/ Dân việt
