Rủ nhau “chơi” ma tuý, đôi bạn thân lĩnh gần 8 năm tù

Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phạm Thắng và Trần Đức Hạnh bị Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh tuyên phạt gần 8 năm tù giam.

Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh vừa tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử rút kinh nghiệm nội bộ đối với Phạm Thắng (SN 1979) và Trần Đức Hạnh (SN 1979, cùng trú tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, sáng 5/6, Phạm Thắng đã đưa cho Trần Đức Hạnh 900.000 đồng để đi mua hộ ma túy, (Thắng nhờ mua 500.000 đồng heroin và 400.000 đồng hồng phiến).

Hạnh đồng ý và góp thêm 100.000 đồng rồi chở Thắng đến khu vực xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) để mua ma túy. Sau khi mua được ma túy (gồm 1 gói Heroin trị giá 500.000 đồng, 1 gói hồng phiến (6 viên) trị giá 500.000 đồng), Thắng và Hạnh vào khu vực nghĩa trang Rú Ngai, thuộc thôn 5, xã Mai Hoa để sử dụng.

Hai bị cáo tại phiên toà.

Đến khoảng 15h cùng ngày (5/6), Phạm Thắng mang theo 0,13g heroin do Hạnh mua giúp trước đó để tìm nơi sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Từ lời khai của Thắng, cơ quan Công an tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đức Hạnh.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thắng 4 năm 6 tháng tù và Trần Đức Hạnh 3 năm tù giam cho cả hai tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.