Cách tự nhiên giảm vảy nến hiệu quả trong mùa đông

Vảy nến trên da là những nốt mẩn đỏ dạng nhân có mủ hoặc hình tròn nhỏ, mảng lớn. Chúng xuất hiện trên da đầu, mặt và nhiều vị trí khác trên cơ thể. Theo cơ chế hoạt động của da, các tế bào sẽ già yếu và rời khỏi da sau 28 - 30 ngày. Nhưng do tốc độ tái tạo da nhanh bất thường, chỉ trong 3 - 4 ngày là các tế bào đã di chuyển lên bề mặt da. Chúng dính lên nhau và tạo vảy nến.

Chưa rõ nguyên nhân nào dẫn tới tế bào da tăng sinh quá mức. Các chuyên gia cho rằng tình trạng rối loạn hệ miễn dịch, nhiễm khuẩn, kích ứng thuốc là tác nhân gây bệnh. Nguyên nhân gây bệnh vẩy nến cũng do yếu tố di truyền. Tỷ lệ di truyền là 10% nếu chỉ một bố hoặc một mẹ mắc bệnh. Trường hợp cả bố và mẹ cũng bị vẩy nến, trẻ sinh ra có nguy cơ cao 40% mắc bệnh.

Vảy nến không phải bệnh do vi khuẩn, virus gây ra nên không lây nhiễm. Bạn có thể áp dụng cách trị bệnh vảy nến tại nhà mà không cần cách ly với thành viên trong gia đình.

Có nhiều cách chữa bệnh vảy nến tại nhà bằng mẹo dân gian được nhiều người áp dụng. Trong đó, mẹo chữa vảy nến hiệu quả nhất là tắm bằng nước lá. Ngoài tự nhiên có rất nhiều loại lá dễ tìm, dễ mua để nấu nước tắm chữa vảy nến. Duy trì tắm nước là mỗi ngày trong 1 - 2 tuần có thể cải thiện rõ rệt triệu chứng bệnh.

Tắm nước lá trà xanh

Lá trà chứa caffeine có tác dụng giảm viêm, giảm ngứa rát. Acid tanin trong lá trà có thể sát khuẩn, điều trị mụn nước, ngăn ngừa lở loét. Hoạt chất theocin, các chất chống oxy hóa thúc đẩy da nhanh lành.

Cách làm như sau: Lấy một nắm lá trà xanh vừa lòng bàn tay, rửa sạch để ráo nước; Vò nát lá trà, cho vào nồi, đổ ngập nước theo nhu cầu sử dụng; Đun sôi và giữ nhỏ lửa cho nước lá trà sôi trong 5 - 7 phút; Chuẩn bị chậu nước tắm, pha thêm nước lá trà xanh và tắm; Vừa dội nước vừa xoa nhẹ nhàng ở da bị vảy nến.

Tắm nước lá trầu không

Lá trầu dưỡng ẩm tuyệt vời cho vùng da vảy nến nhờ hàm lượng độ ẩm chiếm 85,4%. Các hoạt chất phenol, tanin, chất chống oxy hóa trong lá trầu giúp sát khuẩn, kháng viêm, giảm mẩn đỏ.

Cách làm: Dùng khoảng 9 - 10 lá trầu tươi, rửa sạch, vò nát cho vào nồi; Thêm nước ngập lá, cho vào chút muối và đun sôi trong 5 phút; Pha nước lá trầu không đun sôi với nước sạch để tắm; Tắm nước lá trầu 4 - 5 lần mỗi tuần, thực hiện trong 1 - 2 tuần.

Tắm nước lá lốt

Lá lốt chứa acid amin ancaloit có tác dụng phục hồi tổn thương trên tế bào. Benzyl axetat và Beta caryophyllene trong thành phần của lá lốt giúp dưỡng ẩm, chống nứt nẻ, giảm ngứa ngáy và bong tróc.

Chuẩn bị nước tắm lá lốt như sau: Dùng 4 - 5 cây lá lốt hoặc một nắm lá lốt, rửa sạch, vò nát cho vào nồi; Thêm khoảng 2 lít nước sạch để đun sôi, giữ cho nước sôi trong 5 phút; Pha nước tắm bằng nước lá lốt với nước sạch, tắm khi nước còn ấm; Kết hợp xoa nhẹ nhàng ở vùng da bị vảy nến, tắm 3 - 4 lần mỗi tuần.

Tắm nước lá khế chua

Mẹo dân gian chữa bệnh vảy nến tại nhà bằng lá khế chua giúp làm mát và giải độc ở da. Thành phần salmonella typhus, microbial bacillus cereus giúp giảm viêm, chống lở loét, ngừa bội nhiễm.

Cách làm: Rửa sạch một nắm lá khế chua tươi, vò nát cho vào nồi; Đổ nước ngập lá để đun sôi, giữ cho nước sôi trong 5 phút; Pha nước lá khế với nước sạch tạo độ ấm vừa phải và tắm; Thực hiện đều đặn mỗi ngày 1 lần, áp dụng trong 1 - 2 tuần.

Vào mùa đông cơ thể dễ thiếu vitamin D - chất tham gia điều hòa miễn dịch và hỗ trợ kiểm soát bệnh vảy nến. Ảnh minh họa/Internet