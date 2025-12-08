Kiểm soát mỡ máu, chặn biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng sức khỏe

Tăng triglycerid không chỉ gây viêm tụy cấp tính mà còn khiến mỡ tích lại trong gan, gây nên gan nhiễm mỡ và cuối cùng là xơ gan.

Nhiều biến chứng nguy hiểm khi mỡ máu cao

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, mỡ máu cao là một chứng bệnh gặp chủ yếu ở người trưởng thành, nhất là đối với những người cao tuổi.

Mỡ máu cao nếu không được kiểm soát sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm đối với hệ tim mạch, đột quỵ, đặc biệt là ở người đã mang sẵn một số bệnh mạn tính về tim mạch, gan.

Mỡ máu bao gồm 2 loại chính là cholesterol và triglycerid, trong đó cholesterol gồm có cholesterol tốt (cholesterol cao), cholesterol xấu (cholesterol thấp) và cholesterol toàn phần, chiếm tỉ lệ rất cao (60 – 70%).

Người bệnh chờ khám tại bệnh viện đa khoa Khu vực Đông Triều - Ảnh BVCC

Thông thường, mỡ trong máu cao có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống cũng như chế độ sinh hoạt của mỗi một con người, đặc biệt là người cao tuổi.

Cholesterol máu tăng chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý với việc ăn nhiều mỡ động vật, phủ tạng động vật, lòng đỏ trứng, sữa toàn phần, bơ, thịt đỏ (thịt chó, bò, trâu), lòng động vật, tôm… trong các bữa ăn hàng ngày.

Tiếp đến là người béo phì, lười vận động, ngoài ra có thể gặp do di truyền hoặc mắc một số bệnh về rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường.

Đối với tăng triglycerid hay gặp nhất là do uống quá nhiều rượu, béo phì, di truyền, lười vận động hoặc rối loạn gen chuyển hóa.

Cholesterol xấu càng cao càng làm cho xơ vữa động mạch, hạn chế lưu thông máu, thậm chí tạo điều kiện cho việc hình thành cục máu đông hoặc các mảng xơ vữa bong ra gây tắc mạch, nhất là tắc mạch vành (nhồi máu cơ tim) hoặc tắc mạch não (nhũn não) gây đột quỵ.

Với loại triglycerid, khi nào có sự mất cân bằng giữa lipid vào gan và lipid ra khỏi gan, mỡ sẽ tích lại trong gan, gây nên gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ từ nhẹ dẫn đến nặng và cuối cùng là xơ gan. Bệnh xơ gan cho đến nay chưa có thuốc đặc hiệu để chữa trị. Ngoài ra, nếu tăng quá cao triglycerid máu cũng sẽ có nguy cơ gây viêm tụy cấp tính.

Lấy máu xét nghiệm cho người dân tại bệnh viện đa khoa Khu vực Đông Triều - Ảnh BVCC

Phòng ngừa mỡ máu bằng chế độ ăn, tuyệt đối không nên tự dùng thuốc

Theo khuyến cáo của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, để ngăn ngừa mỡ máu cao thì nên hạn chế ăn các loại thức ăn có chứa các chất béo và cholesterol như bơ, sữa toàn phần, thịt xông khói, dầu dừa, dầu quả cây cọ, phủ tạng động vật, da gà, da vịt, da ngỗng, thịt đỏ.

Nên hạn chế dùng các loại thực phẩm có chứa nhiều chất béo như các loại thực phẩm chiên rán (thịt, cá, quẩy, bánh ngọt,...) nhất là chiên rán với loại dầu, mỡ đã sử dụng nhiều lần.

Với người bị béo phì, nên có chế độ giảm béo. Nên giảm béo một cách từ từ, không nóng vội, không dùng các loại dược phẩm, thuốc Nam, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép. Cách giảm béo thông dụng là tăng cường vận động cơ thể như tập thể dục, ăn giảm calo (giảm chất bột, thịt, mỡ...).

Nếu không bị tăng huyết áp, sức khỏe tốt, có thể tập một số động tác nặng như đi bộ với tốc độ nhanh, chạy tốc độ vừa phải với độ dài vài ba trăm mét hoặc đạp xe... Với người nghiện thuốc lá, bia, rượu, cần sử dụng giảm dần để đi tới bỏ hẳn.

Kiểm soát mỡ máu để phòng ngừa tim mạch, đột quỵ - Ảnh BVCC