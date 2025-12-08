Qua xác minh, em nhỏ tên H.S.P (SN 2011, thôn Cáo Phìn) đã rời khỏi địa bàn và di chuyển đến khu vực đón xe khách để đi theo nhóm người dụ dỗ.

Ngày 8/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Thàng Tín vừa kịp thời ngăn chặn trẻ vị thành niên bị dụ dỗ bỏ nhà đi lao động. Vừa qua, Công an xã Thàng Tín nhận được tin báo về việc một em học sinh trên địa bàn xã có dấu hiệu bỏ nhà đi theo lời rủ rê của một số người lạ để đi lao động ngoài tỉnh.

Công an xã Thàng Tín kịp thời ngăn chặn trẻ vị thành niên bị dụ dỗ bỏ nhà đi lao động.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu phức tạp, Công an xã Thàng Tín đã khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm. Qua xác minh, em nhỏ tên H.S.P (SN 2011, thôn Cáo Phìn) đã rời khỏi địa bàn và di chuyển đến khu vực đón xe khách để đi theo nhóm người dụ dỗ.

Lực lượng Công an đã kịp thời tiếp cận, ngăn chặn, tuyên truyền và giải thích cho em về nguy cơ bị bóc lột sức lao động, bị lừa đảo hoặc bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Đồng thời, Công an xã đã đưa em trở về nhà an toàn, bàn giao cho gia đình quản lý và ổn định tâm lý.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang: thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo đưa người sang các nước như: Campuchia, Myanmar….làm việc trái phép. Thủ đoạn thường gặp gồm: mời chào “việc nhẹ - lương cao”, dụ dỗ kết bạn qua mạng xã hội, yêu cầu di chuyển bí mật và đưa nạn nhân ra khu vực biên giới để bán cho các tổ chức tội phạm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân: Không tin các lời mời làm việc với thu nhập bất thường; Không giao giấy tờ tùy thân cho người lạ; Không đi theo người không quen biết, đặc biệt khi phải di chuyển xa.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tránh rơi vào bẫy mua bán người qua biên giới. Gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục, không để các em tin theo lời mời chào “việc nhẹ - lương cao”.

