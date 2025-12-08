Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn trẻ vị thành niên bị dụ dỗ bỏ nhà đi lao động

Qua xác minh, em nhỏ tên H.S.P (SN 2011, thôn Cáo Phìn) đã rời khỏi địa bàn và di chuyển đến khu vực đón xe khách để đi theo nhóm người dụ dỗ.

Gia Đạt

Ngày 8/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Thàng Tín vừa kịp thời ngăn chặn trẻ vị thành niên bị dụ dỗ bỏ nhà đi lao động. Vừa qua, Công an xã Thàng Tín nhận được tin báo về việc một em học sinh trên địa bàn xã có dấu hiệu bỏ nhà đi theo lời rủ rê của một số người lạ để đi lao động ngoài tỉnh.

ab3e605a95499933733219b443ff1d76.jpg
Công an xã Thàng Tín kịp thời ngăn chặn trẻ vị thành niên bị dụ dỗ bỏ nhà đi lao động.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu phức tạp, Công an xã Thàng Tín đã khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm. Qua xác minh, em nhỏ tên H.S.P (SN 2011, thôn Cáo Phìn) đã rời khỏi địa bàn và di chuyển đến khu vực đón xe khách để đi theo nhóm người dụ dỗ.

Lực lượng Công an đã kịp thời tiếp cận, ngăn chặn, tuyên truyền và giải thích cho em về nguy cơ bị bóc lột sức lao động, bị lừa đảo hoặc bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Đồng thời, Công an xã đã đưa em trở về nhà an toàn, bàn giao cho gia đình quản lý và ổn định tâm lý.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang: thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo đưa người sang các nước như: Campuchia, Myanmar….làm việc trái phép. Thủ đoạn thường gặp gồm: mời chào “việc nhẹ - lương cao”, dụ dỗ kết bạn qua mạng xã hội, yêu cầu di chuyển bí mật và đưa nạn nhân ra khu vực biên giới để bán cho các tổ chức tội phạm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân: Không tin các lời mời làm việc với thu nhập bất thường; Không giao giấy tờ tùy thân cho người lạ; Không đi theo người không quen biết, đặc biệt khi phải di chuyển xa.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tránh rơi vào bẫy mua bán người qua biên giới. Gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục, không để các em tin theo lời mời chào “việc nhẹ - lương cao”.

>>> Xem thêm video 3 bé trai đạp xe lạc 30km, CSGT Hà Nội giúp tìm người thân:

(Nguồn: THĐT)
#ngăn chặn #trẻ vị thành niên #lao động trái phép #Tuyên Quang #bảo vệ trẻ #bẫy dụ dỗ

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun, lừa hàng chục tỷ đồng

Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Tuyên Quang, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ thành công Nguyễn Thanh Tùng. Tùng là bị can đang bị truy nã trong vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Tùng bị phát hiện khi đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

capture-3500.png
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn 2 nữ sinh bị dụ dỗ bỏ học đi làm 'việc nhẹ, lương cao'

Cả hai học sinh đều khai nhận vì muốn kiếm tiền nhanh dịp cuối năm nên đã tự ý bỏ học, giấu gia đình và nhà trường để đi tìm việc làm.

Sáng 2/12, Công an xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai đã kịp thời phát hiện, xác minh và ngăn chặn thành công vụ việc 2 học sinh bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê, qua đó phòng ngừa những nguy cơ tiềm ẩn về mua bán người và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

4-2173.jpg
Công an xã Trịnh Tường đã bàn giao các em cho gia đình quản lý.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt người phụ nữ dụ dỗ các cô gái trẻ vượt biên sang Trung Quốc ép bán dâm

Chảo Mùi Mủi nhiều lần tiếp cận và đưa ra thông tin gian dối để dụ dỗ một số phụ nữ quen biết tại địa phương sang Trung Quốc ép bán dâm.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang tiến hành giao nhận đối tượng truy nã Chảo Mùi Mủi (sinh năm 1985, bị truy nã về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi), trú tại xóm Nà Lầu, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng do Công an Trung Quốc bàn giao.

dsc01453.jpg
Đối tượng Chảo Mùi Mủi tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới