Xã hội

Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến trở lại

Sau hơn 1 tháng nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở, tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đã được thông tuyến trở lại.

Hạo Nhiên

Ngày 8/12, thông tin từ Hạt Giao thông số 3 (Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh) cho biết, sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục, toàn bộ khối lượng đất đá sạt lở đã được đưa ra khỏi hiện trường, tuyến đường ven biển đã thông tuyến.

Nhằm đảm bảo an toàn, Hạt Giao thông số 3 đang tiếp tục duy trì người trực gác, phân luồng, cắm thêm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá để người dân chủ động phòng ngừa. Đồng thời, bố trí người thu gom, quét dọn các vệt bùn đất để đảm bảo vệ sinh môi trường.

z7303719194119-b0a6a25fbce1c91dee4a2c2687f9b4c5-767-7664.jpg
Đường ven biển Hà Tĩnh thông tuyến trở lại...

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Hạt trưởng Hạt Giao thông số 3 cho biết, về lâu dài, để khắc phục triệt để tình trạng sạt lở cần tiếp tục dọn dẹp đất đá, nhất là các khối đá mồ côi từ sườn núi cao, làm kè bê tông kiên cố dài khoảng hơn 50m phía ta luy dương, hoặc lắp ghép các rọ đá.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài đã khiến hàng chục ngàn mét khối đất đá sạt lở làm vùi lấp hoàn toàn mặt đường ven biển Hà Tĩnh tại Km84+700.

eb8f91e1-c000-4a91-9dbb-2ac3a0e4e2b5.jpg
...sau hơn 1 tháng khắc phục sự cố sạt lở.

Chiều 4/11, trong khi các đơn vị thi công đang khắc phục sạt lở thì nhiều khối đất đá tiếp tục sạt lở, làm đổ máy đào và xe tải khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã cho ngừng các hoạt động khắc phục, đồng thời cấm đường và phân luồng giao thông Bắc - Nam sang tuyến đường khác nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ sạt lở nghiêm trọng ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Tri:

(Nguồn: MXH)
