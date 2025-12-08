Hà Nội

Cuốc xe định mệnh và cái chết thương tâm của tài xế hơn 70 tuổi

Xã hội

Còn trẻ tuổi, nhưng vì nghiện rượu và không chịu làm ăn, Khánh đã giả vờ thuê xe ôm rồi ra tay hạ sát người lái xe già để cướp tài sản.

Gia Đạt
Theo hồ sơ vụ án, vào buổi sớm ngày 5/10/2008, một số người dân thôn Phương Mỹ, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phong (cũ) trong lúc đi làm đồng bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nằm úp mặt trên bãi cỏ đầu hồi nhà quản trang thuộc nghĩa trang của thôn. Nạn nhân khoảng hơn 70 tuổi, bị thương tích khắp vùng đầu và mặt, bên cạnh vẫn còn một chiếc búa đinh vứt trên vũng máu cùng cuốn sổ nhỏ ghi số điện thoại. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Nhanh chóng kết nối, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã xác định danh tính nạn nhân là ông Vũ Trọng N., sinh 1937, làm nghề xe ôm. Kết quả khám nghiệm cho thấy, hiện trường chính của vụ án là khu vực bãi cỏ đầu hồi nhà quản trang. Hung thủ đã thực hiện hành vi cực kỳ dã man, để lại hàng chục nhát đập do vật tày có góc cạnh gây nên ở vùng gáy, đầu và mặt nạn nhân. Cơ quan điều tra đã xác định rõ dấu hiệu của một vụ án hình sự giết người, cướp tài sản mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Theo trình báo của người thân nạn nhân, hàng ngày ông N. đều có mặt tại khu vực ngã ba Hào Khê để đón khách. Những người đồng nghiệp của ông N. cho biết, khoảng 15h ngày 4/10/2008,, ông đi xe Wave màu xanh, BKS 16H8-5190 chở một thanh niên lạ mặt, dáng người gầy, da trắng, cao chừng 1m60, mặc áo trắng và quần tối màu từ khu Hào Khê đi đâu không rõ. Rồi 2 giờ sau đó, ông N. gọi điện về nhà báo cho mọi người trong gia đình cứ ăn cơm, không phải đợi.(Ảnh minh họa, nguồn internet)
Các điều tra viên còn nhận được tin báo, khoảng 10h30 ngày 5/10/2008, có thanh niên đi một chiếc Wave màu xanh giống xe của nạn nhân đến cửa hàng xe máy tại khu vực ngã 3 Trịnh Xá, thuộc xã Thiên Hương, Thủy Nguyên. Mới đầu, người thanh niên muốn cầm cố chiếc xe với giá 6.000.000 đồng vì vợ đang ốm nằm viện, phải cần tiền. Nhưng rồi sau đó, anh ta lại “gạ” bán luôn chiếc xe với giá 7.000.000 đồng và cuối cùng hai bên thống nhất thỏa thuận số tiền 6.500.000 đồng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Công an huyện Thủy Nguyên đã xác định đối tượng gây án là Tống Văn Khánh, sinh 1980, ở thôn 3, xã Mỹ Đồng. Bố mẹ Khánh đều làm ruộng. Bản thân Khánh dù tuổi còn trẻ nhưng lại nghiện rượu, đã có vợ và 1 con song đã ly hôn, đứa con gái 4 tuổi gửi ông bà nội nuôi. Mới đây, Khánh xin vào làm thuê rồi trộm cắp tài sản của Cty CP cơ khí gang Thanh Sơn (địa chỉ tại xã Mỹ Đồng) nên bị đuổi việc. Hiện hắn đang vắng mặt tại địa phương và không liên lạc với người thân... (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Liên tục sau 40 giờ truy lùng, đến 23h30 ngày 6/10, phối hợp cùng CAH Kiến Thụy và Công an xã Thụy Hương, lực lượng phá án đã bắt gọn Tống Văn Khánh. Trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Khánh đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản vào ngày 4/10/2008 tại nghĩa trang xã Phương Mỹ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Theo đó, do không có tiền để chuộc chiếc xe máy đã mang đi cầm cố từ trước nên Khánh nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khoảng 13h ngày 4/10/2008, Khánh đi xe buýt vào nội thành lang thang, tìm kiếm cơ hội gây án. Đến 15h cùng ngày, hắn đi bộ ra khu vực ngã ba Hào Khê thì bắt gặp ông N. và một người bạn cùng làm xe ôm đang đón khách. Sau khi cân nhắc, thấy ông N. tuổi đã cao lại có chiếc xe máy đắt tiền hơn, Khánh vờ thuê ông chở ra quận Đồ Sơn chơi, sau đó vòng về huyện Thủy Nguyên. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Đến địa bàn xã Lâm Động, hắn bảo ông N. dừng xe, vào quán uống nước rồi lẻn đi mua chiếc búa đinh giấu sẵn trong người. Khi đến đoạn đường sát nghĩa trang thôn Phương Mỹ, xã Mỹ Đồng, cách đường liên xã khoảng 500m thì trời sẩm tối. Khánh tiếp tục yêu cầu dừng xe. Lợi dụng lúc ông N. tháo mũ bảo hiểm, hắn bất ngờ rút búa và từ phía sau liên tiếp đập vào đầu cho đến khi ông N. nằm bất động. Tiếp đó, hắn lục soát lấy toàn bộ giấy tờ, tài sản trong người cùng chiếc xe máy, mũ bảo hiểm của nạn nhân và phóng về nhà tắm rửa, thay quần áo. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Sáng hôm sau, Khánh phóng chiếc xe đến bán cho hiệu cầm đồ lấy 6,5 triệu đồng và bán chiếc ĐTDĐ cho cửa hàng kinh doanh điện thoại được 450.000 đồng. Số tài sản còn lại, hắn đem giấu ở nóc chuồng lợn của gia đình. Thấy hàng xóm bàn tán về vụ án mạng, Khánh đã thú nhận với bố đẻ. Khi lực lượng công an truy lùng ráo riết, Khánh đã hối thúc gia đình chuẩn bị tư trang, tiền bạc để chạy trốn... Với tội ác của mình, năm 2009, kẻ thủ ác đã phải nhận mức án tử hình. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Nguồn: ĐTHĐT.
#tai nạn #tài xế #đường dài #bi kịch #phạm tội #an toàn giao thông

