Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phú Thọ ban hành Quy chế văn hóa công sở mới: 4 xin, 4 luôn

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế văn hóa công sở áp dụng với toàn bộ cơ quan hành chính và cán bộ nhằm xây dựng môi trường làm việc văn minh, kỷ cương.

Nguyễn Hinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu đã ký ban hành quyết định về quy chế văn hóa công sở áp dụng tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã, phường trên địa bàn.

phu-tho-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-moi-4-xin-4-luon.jpg
Tỉnh Phú Thọ khuyến khích cán bộ, công chức mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, khuyến khích mặc comple hoặc áo dài. Ảnh: Thu Hương

Quy chế quy định mục tiêu xây dựng phong cách làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức tuân thủ kỷ cương, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Quy chế nêu rõ các chuẩn mực về tinh thần, thái độ làm việc, đạo đức, lối sống; quy định không gây phiền hà, không sử dụng thời gian làm việc cho mục đích cá nhân, không uống rượu bia vào giờ hành chính và không tham gia tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, cán bộ phải thực hiện “4 xin”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và “4 luôn”: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ khi tiếp xúc người dân.

Trong giao tiếp công vụ, ngôn ngữ phải chuẩn mực, rõ ràng; nghiêm túc trong tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ, nhất là tại bộ phận Một cửa. Quy chế cũng đặt ra yêu cầu ứng xử đúng mực trên môi trường điện tử, đảm bảo bảo mật thông tin và tuân thủ Luật An ninh mạng.

Về trang phục, cán bộ, công chức phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, khuyến khích mặc comple, caravat hoặc áo dài. Khi thi hành nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc (quần, áo kín đáo, váy dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao, không mặc váy liền áo không có ve cổ, không được mặc quần bò, áo phông không có ve cổ, đi giày hoặc dép có quai hậu).

Quy chế cũng quy định chi tiết về thẻ công chức, lễ phục và việc bài trí khuôn viên, phòng làm việc tại trụ sở, bảo đảm môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, văn minh và thuận tiện cho người dân đến giao dịch.

Sở Nội vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quy chế, định kỳ báo cáo UBND tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm quán triệt, triển khai và đánh giá việc thực hiện văn hóa công sở, coi đây là một tiêu chí trong đánh giá cán bộ hằng năm.

#Phú Thọ #văn hóa công sở #UBND tỉnh #cán bộ công chức #kỷ cương hành chính

Bài liên quan

Xã hội

Triệt xóa điểm cá độ đá gà quy mô lớn ở An Giang

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, bắt 10 đối tượng, thu giữ hơn 37 triệu đồng.

Ngày 8/12, thông tin từ Công an phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khóm Thới Hòa. Bắt 10 đối tượng, thu giữ hơn 37 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

anh-1-2.jpg
Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, 5 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh (tỉnh Quảng Trị), khiến 2 người tử vong, 3 nạn nhân khác bị thương nặng.

Ngày 8/12, thông tin từ UBND xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, vừa có một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, làm 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, tại Km635+450 (hướng Bắc - Nam) thuộc địa bàn xã Hoàn Lão (Quảng Trị) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo BKS 61C - 327.54 kéo mooc 63R - 004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (xã Vỹ Quý, Tiền Giang) điều khiển và xe ô tô tải BKS 36H - 054.67 do tài xế Trần Văn Trung (tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Xem chi tiết

Xã hội

Chồng mất, người phụ nữ buộc tay con lên đỉnh cầu định tự tử

Chồng mới mất cách đây khoảng 3 tháng, người phụ nữ bị tác động tâm lý lớn nên suy nghĩ tiêu cực, buộc tay con đi đến đỉnh cầu Xi Măng định nhảy sông tự tử.

Thông tin ban đầu, khoảng 00h15 ngày 08/12, tại khu vực đỉnh cầu Xi Măng, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng, Tổ Tuần tra của Công an phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng trong khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện một người phụ nữ và một trẻ em đứng trên lan can cầu Xi Măng, bên cạnh có xe máy đổ nghiêng.

Lúc này, tay của người phụ nữ và cháu bé có buộc bằng dây màu xanh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới