Phú Thọ ban hành Quy chế văn hóa công sở mới: 4 xin, 4 luôn

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế văn hóa công sở áp dụng với toàn bộ cơ quan hành chính và cán bộ nhằm xây dựng môi trường làm việc văn minh, kỷ cương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu đã ký ban hành quyết định về quy chế văn hóa công sở áp dụng tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã, phường trên địa bàn.

Tỉnh Phú Thọ khuyến khích cán bộ, công chức mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, khuyến khích mặc comple hoặc áo dài. Ảnh: Thu Hương

Quy chế quy định mục tiêu xây dựng phong cách làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức tuân thủ kỷ cương, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Quy chế nêu rõ các chuẩn mực về tinh thần, thái độ làm việc, đạo đức, lối sống; quy định không gây phiền hà, không sử dụng thời gian làm việc cho mục đích cá nhân, không uống rượu bia vào giờ hành chính và không tham gia tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, cán bộ phải thực hiện “4 xin”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và “4 luôn”: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ khi tiếp xúc người dân.

Trong giao tiếp công vụ, ngôn ngữ phải chuẩn mực, rõ ràng; nghiêm túc trong tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ, nhất là tại bộ phận Một cửa. Quy chế cũng đặt ra yêu cầu ứng xử đúng mực trên môi trường điện tử, đảm bảo bảo mật thông tin và tuân thủ Luật An ninh mạng.

Về trang phục, cán bộ, công chức phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, khuyến khích mặc comple, caravat hoặc áo dài. Khi thi hành nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc (quần, áo kín đáo, váy dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao, không mặc váy liền áo không có ve cổ, không được mặc quần bò, áo phông không có ve cổ, đi giày hoặc dép có quai hậu).

Quy chế cũng quy định chi tiết về thẻ công chức, lễ phục và việc bài trí khuôn viên, phòng làm việc tại trụ sở, bảo đảm môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, văn minh và thuận tiện cho người dân đến giao dịch.

Sở Nội vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quy chế, định kỳ báo cáo UBND tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm quán triệt, triển khai và đánh giá việc thực hiện văn hóa công sở, coi đây là một tiêu chí trong đánh giá cán bộ hằng năm.