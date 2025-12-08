Hà Nội

Xã hội

Khởi tố nam thanh niên gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Điều khiển phương tiện không đảm bảo an toàn, đi không đúng phần đường quy định, Ngô Trọng Trí (Quảng Ngãi) đã gây tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 8/12, thông tin từ Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Trọng Trí (SN 1996, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 14/11, Ngô Trọng Trí điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Thượng tại Km1+120 (xã Phú Lộc, TP Huế), Trí cho xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng.

0016000-07-19-24still001.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Ngô Trọng Trí.

Lúc này, hai người dân chở nhau bằng xe mô tô lưu thông theo chiều ngược lại vừa đến gần khu vực trên và va chạm vào phần bên phải phía sau xe ô tô tải do Trí điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc Trí điều khiển phương tiện chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường quy định.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
