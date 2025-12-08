Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

‘Mắt thần' AI phát hiện 703 trường hợp vượt đèn đỏ ở Hà Nội

Tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), camera AI phát hiện 703 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Bảo Ngân

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) trong khoảng thời gian từ 12h ngày 6/12/2025 đến 12h ngày 7/12/2025, Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 70 km/h. “Mắt thần" AI đồng thời phát hiện 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

cats-2358.jpg
Trường hợp xe máy vượt đèn đỏ tại Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. (Ảnh: Cục CSGT).

Tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), qua trích xuất dữ liệu từ camera AI lắp đặt thí điểm đã phát hiện tới 703 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Riêng camera AI tại đường Lê Văn Lương (Hà Nội) ghi nhận 8 trường hợp đi sai làn đường.

Đối với những trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

cats-2908.jpg
‘Mắt thần' AI lắp đặt trên đường phố Hà Nội.

Trước đó, tại Hội thảo Xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, cho biết ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông thông minh là yêu cầu cấp bách, nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và tối ưu hóa tổ chức giao thông. Hiện Trung tâm điều khiển giao thông đã được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2; dự kiến đến ngày 10/12/2025 sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Theo đề án quản lý hệ thống camera giám sát tập trung do UBND TP Hà Nội phê duyệt, 1.873 camera AI đã được lắp đặt. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 lắp hơn 40.000 camera, trong đó hơn 16.000 phục vụ quản lý an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị.

Hệ thống camera AI được huấn luyện nhận diện 20 hành vi vi phạm phổ biến, có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt, biển số và phát hiện vi phạm từ khoảng cách 500 đến 700 m.

#Mắt thần A.I #vượt đèn đỏ #Công an Hà Nội

Bài liên quan

Xã hội

Cảnh sát giao thông xử lý gần 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong hai khung giờ từ 12h đến 14h30 và 19h00 đến 23h00 ngày 23/11, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 2.427 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 24/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT -Bộ Công an) cho biết, ngày 23/11, lực lượng CSGT phối hợp với Công an tại 30/34 địa phương trên cả nước đã đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn, qua đó phát hiện gần 2.500 trường hợp vi phạm.

Trong hai khung giờ từ 12h đến 14h30 và từ 19h00 đến 23h00 ngày 23/11, lực lượng CSGT phối hợp Công an các địa phương đã triển khai kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn trên nhiều tuyến giao thông.

Xem chi tiết

Xã hội

Mưa ngập lụt, CSGT vẫn phát hiện vi phạm giao thông từ camera AI

Dù thời tiết mưa bão, đường phố Hà Nội ngập sâu nhưng hệ thống camera AI phát hiện 18 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Chiều 7/10, Cục CSGT thông tin về tình hình phát hiện và xử lý vi phạm giao thông từ hệ thống camera AI.

Theo đó, dù thời tiết mưa bão, đường phố Hà Nội ngập sâu nhưng từ 12h ngày 6/10/2025 đến 12h ngày 7/10/2025, Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai đã ghi nhận có 9127 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 71,1 km/h. Đồng thời phát hiện 18 trường hợp không thắt dây đai an toàn; không phát hiện trường hợp dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý vi phạm giao thông phải có chứng cứ hình ảnh

Tất cả hành vi vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp siết chặt trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trong đó nhấn mạnh việc sử dụng camera làm căn cứ bắt buộc khi kiểm tra, xử lý vi phạm.

anh-chup-man-hinh-2025-09-21-luc-110336.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới