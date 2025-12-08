‘Mắt thần' AI phát hiện 703 trường hợp vượt đèn đỏ ở Hà Nội

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) trong khoảng thời gian từ 12h ngày 6/12/2025 đến 12h ngày 7/12/2025, Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 70 km/h. “Mắt thần" AI đồng thời phát hiện 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Trường hợp xe máy vượt đèn đỏ tại Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. (Ảnh: Cục CSGT).

Tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), qua trích xuất dữ liệu từ camera AI lắp đặt thí điểm đã phát hiện tới 703 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Riêng camera AI tại đường Lê Văn Lương (Hà Nội) ghi nhận 8 trường hợp đi sai làn đường.

Đối với những trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

‘Mắt thần' AI lắp đặt trên đường phố Hà Nội.

Trước đó, tại Hội thảo Xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, cho biết ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông thông minh là yêu cầu cấp bách, nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và tối ưu hóa tổ chức giao thông. Hiện Trung tâm điều khiển giao thông đã được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2; dự kiến đến ngày 10/12/2025 sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Theo đề án quản lý hệ thống camera giám sát tập trung do UBND TP Hà Nội phê duyệt, 1.873 camera AI đã được lắp đặt. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 lắp hơn 40.000 camera, trong đó hơn 16.000 phục vụ quản lý an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị.

Hệ thống camera AI được huấn luyện nhận diện 20 hành vi vi phạm phổ biến, có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt, biển số và phát hiện vi phạm từ khoảng cách 500 đến 700 m.