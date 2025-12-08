Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ai nên hạn chế ăn cháo lòng để bảo vệ sức khỏe?

Sống Khỏe

Ai nên hạn chế ăn cháo lòng để bảo vệ sức khỏe?

Cháo lòng hấp dẫn nhưng không phải ai cũng phù hợp. Người tiêu hóa kém, thai phụ, cao tuổi hay tim mạch nên hạn chế để đảm bảo sức khỏe.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cháo lòng là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt, được nhiều người yêu thích bởi hương vị đậm đà và giá trị dinh dưỡng cao. Các nguyên liệu như gan, tim, thận, dạ dày, lòng… có hàm lượng protein tương đương thịt nạc, giàu vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, nội tạng động vật cũng chứa nhiều cholesterol và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu không được xử lý, chế biến đúng cách. Vì vậy, không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Ảnh minh họa
Cháo lòng là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt, được nhiều người yêu thích bởi hương vị đậm đà và giá trị dinh dưỡng cao. Các nguyên liệu như gan, tim, thận, dạ dày, lòng… có hàm lượng protein tương đương thịt nạc, giàu vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, nội tạng động vật cũng chứa nhiều cholesterol và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu không được xử lý, chế biến đúng cách. Vì vậy, không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Ảnh minh họa
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người có hệ tiêu hóa kém nên hạn chế hoặc tránh ăn cháo lòng. Ruột và nội tạng động vật có thể chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh như E. coli, vi khuẩn gây tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn. Nếu khâu sơ chế không kỹ, lòng không được nấu chín hoàn toàn hoặc xảy ra ô nhiễm chéo trong chế biến, người ăn có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và ký sinh trùng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Ảnh minh họa
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người có hệ tiêu hóa kém nên hạn chế hoặc tránh ăn cháo lòng. Ruột và nội tạng động vật có thể chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh như E. coli, vi khuẩn gây tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn. Nếu khâu sơ chế không kỹ, lòng không được nấu chín hoàn toàn hoặc xảy ra ô nhiễm chéo trong chế biến, người ăn có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và ký sinh trùng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Ảnh minh họa
Phụ nữ mang thai nằm trong nhóm được khuyến cáo không nên ăn cháo lòng, đặc biệt là các món chế biến từ nội tạng không rõ nguồn gốc. Nội tạng động vật dễ tích tụ vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng nếu khâu chăn nuôi, giết mổ không đảm bảo vệ sinh. Ảnh minh họa
Phụ nữ mang thai nằm trong nhóm được khuyến cáo không nên ăn cháo lòng, đặc biệt là các món chế biến từ nội tạng không rõ nguồn gốc. Nội tạng động vật dễ tích tụ vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng nếu khâu chăn nuôi, giết mổ không đảm bảo vệ sinh. Ảnh minh họa
Ngoài ra, gan động vật có thể nhiễm độc tố vi nấm Aflatoxin nếu vật nuôi ăn thức ăn mốc; đây là chất có khả năng gây hại cho gan. Đáng lưu ý, trong trường hợp lợn nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis, vi khuẩn có thể tồn tại trong máu, lòng ruột và các phủ tạng, gây nguy cơ cao cho người ăn, nhất là thai phụ, nếu thực phẩm không được nấu chín kỹ. Ảnh minh họa
Ngoài ra, gan động vật có thể nhiễm độc tố vi nấm Aflatoxin nếu vật nuôi ăn thức ăn mốc; đây là chất có khả năng gây hại cho gan. Đáng lưu ý, trong trường hợp lợn nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis, vi khuẩn có thể tồn tại trong máu, lòng ruột và các phủ tạng, gây nguy cơ cao cho người ăn, nhất là thai phụ, nếu thực phẩm không được nấu chín kỹ. Ảnh minh họa
Những người đang bị cảm, cơ thể mệt mỏi cũng không nên ăn cháo lòng. Món ăn này chứa nhiều cholesterol, gây khó tiêu, đầy bụng trong khi hệ tiêu hóa đang suy yếu. Thay vào đó, các món cháo nhẹ như cháo hành, cháo tía tô được xem là lựa chọn phù hợp hơn để hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Ảnh minh họa
Những người đang bị cảm, cơ thể mệt mỏi cũng không nên ăn cháo lòng. Món ăn này chứa nhiều cholesterol, gây khó tiêu, đầy bụng trong khi hệ tiêu hóa đang suy yếu. Thay vào đó, các món cháo nhẹ như cháo hành, cháo tía tô được xem là lựa chọn phù hợp hơn để hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, người béo phì, người cao tuổi hoặc người mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp cũng cần hạn chế ăn cháo lòng. Hàm lượng cholesterol cao trong nội tạng có thể làm tăng cholesterol máu, góp phần gây xơ vữa động mạch và làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch nguy hiểm. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, người béo phì, người cao tuổi hoặc người mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp cũng cần hạn chế ăn cháo lòng. Hàm lượng cholesterol cao trong nội tạng có thể làm tăng cholesterol máu, góp phần gây xơ vữa động mạch và làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch nguy hiểm. Ảnh minh họa
Để ăn cháo lòng an toàn, người tiêu dùng cần lựa chọn cơ sở chế biến uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; nội tạng phải được làm sạch kỹ và nấu chín hoàn toàn. Ảnh minh họa
Để ăn cháo lòng an toàn, người tiêu dùng cần lựa chọn cơ sở chế biến uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; nội tạng phải được làm sạch kỹ và nấu chín hoàn toàn. Ảnh minh họa
Cháo lòng chỉ nên ăn với tần suất vừa phải, tối đa 1–2 lần mỗi tuần, đồng thời giảm tỷ lệ nội tạng trong khẩu phần ăn. Ảnh minh họa
Cháo lòng chỉ nên ăn với tần suất vừa phải, tối đa 1–2 lần mỗi tuần, đồng thời giảm tỷ lệ nội tạng trong khẩu phần ăn. Ảnh minh họa
Việc tự chế biến tại nhà, kiểm soát nguồn nguyên liệu và quy trình nấu nướng được xem là giải pháp an toàn hơn cho sức khỏe. Ảnh minh họa
Việc tự chế biến tại nhà, kiểm soát nguồn nguyên liệu và quy trình nấu nướng được xem là giải pháp an toàn hơn cho sức khỏe. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Ảnh hưởng của cháo lòng đến sức khỏe #Nguy cơ nhiễm khuẩn từ nội tạng #Lời khuyên về chế độ ăn nội tạng #An toàn thực phẩm và chế biến nội tạng #Chọn lựa và chế biến nội tạng an toàn #Các nhóm không phù hợp ăn cháo lòng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT