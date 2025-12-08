Ai nên hạn chế ăn cháo lòng để bảo vệ sức khỏe?

Cháo lòng hấp dẫn nhưng không phải ai cũng phù hợp. Người tiêu hóa kém, thai phụ, cao tuổi hay tim mạch nên hạn chế để đảm bảo sức khỏe.