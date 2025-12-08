Hà Nội

Xã hội

Sập tường công trình xây dựng, một công nhân tử vong

Trong lúc xây dựng, tường công trình trong căn nhà bất ngờ đổ sập, đè trúng một công nhân làm người này tử vong.

Theo Quang Sáng/VOV

Khoảng 13h30 ngày 8/12, tại một công trình xây dựng trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Lâm Viên – Đà Lạt), xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

sap.png
Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc thi công bên trong căn nhà, một mảng tường bê tông bất ngờ đổ sập, đè trúng một công nhân đang làm việc phía dưới, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an phường Lâm Viên phối hợp các đơn vị chức năng của tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

#Tai nạn lao động trong xây dựng #Sập tường công trình #Tử vong do tai nạn #Điều tra nguyên nhân tai nạn #An toàn lao động trong xây dựng #sập tường công trình xây dựng ở Đà Lạt

Bài liên quan

Xã hội

Sạt lở núi ở Gia Lai làm sập nhà dân, một phụ nữ tử vong

Sáng 19/11, tại khu vực Hải Minh, phường Quy Nhơn xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng, khiến một căn nhà bị đổ sập, hai người bị mắc kẹt.

Ghi nhận tại hiện trường, đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống làm sập hoàn toàn căn nhà của 2 người cao tuổi sinh sống tại đây. Lực lượng chức năng đã giải cứu và đưa người đàn ông ra ngoài an toàn, riêng bà Đ.T.C. (SN 1967) đã không qua khỏi. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình hoàn tất hậu sự.

dv.jpg
Hiện trường vụ việc khiến người phụ nữ tử vong. Ảnh ĐVCC
Xem chi tiết

Xã hội

Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi căn nhà bị sập do bão số 13

Kinh phí hỗ trợ sử dụng nguồn ngân sách, Quỹ phòng chống thiên tai, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện theo quy định

Theo báo cáo nhanh đến 12h ngày 7/11, trên toàn tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã làm 2 người chết, 6 người bị thương; hơn 200 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 23.221 căn bị tốc mái, nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ hàng loạt, nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Hơn 57 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; hàng nghìn hécta hoa màu bị cuốn trôi, hơn 334 lồng bè thủy sản bị hư hại; gia súc, gia cầm chết và mất trắng trên diện rộng.

Xem chi tiết

Xã hội

Thông xe 1 làn Cầu Đăk Pờ Tó Gia Lai sau sự cố sập do mưa lũ

Cục đường bộ Việt Nam cho biết, sau hơn 1 ngày nỗ lực khắc phục, 12h trưa  8/11 cầu Đăk Pờ Tó km378+130 đường Trường Sơn Đông đã chính thức thông xe 1 làn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố sập cầu, Khu Quản lý đường bộ III đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện. Hai đầu cầu được rào chắn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Đồng thời, đơn vị đã điều động khẩn cấp vật lực để khắc phục hư hỏng, gia cố nền đường và mố cầu.

Theo kế hoạch, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, công tác khắc phục sẽ hoàn thành và dự kiến thông xe tạm trở lại vào chiều ngày 7/11. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi.

Xem chi tiết

