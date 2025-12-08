Sập tường công trình xây dựng, một công nhân tử vong

Trong lúc xây dựng, tường công trình trong căn nhà bất ngờ đổ sập, đè trúng một công nhân làm người này tử vong.

Khoảng 13h30 ngày 8/12, tại một công trình xây dựng trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường Lâm Viên – Đà Lạt), xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc thi công bên trong căn nhà, một mảng tường bê tông bất ngờ đổ sập, đè trúng một công nhân đang làm việc phía dưới, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an phường Lâm Viên phối hợp các đơn vị chức năng của tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.