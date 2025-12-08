Điều tra, rà soát việc vận hành xả lũ các hồ chứa ở Khánh Hoà

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp điều tra, rà soát việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn trong thời gian xảy ra mưa lũ, ngập lụt.

Ngày 8/12, thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu điều tra, rà soát việc vận hành xả lũ các hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản nêu, từ ngày 17 đến 22/11, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của các đợt mưa lớn kéo dài và ngập lụt. Mực nước sông, suối dâng cao vượt mực lũ lịch sử, gây ngập lụt diện rộng.

Nhiều khu dân cư chìm trong biển nước. Ảnh: Tân Trung.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị cô lập, chia cắt do nước dâng kết hợp việc điều tiết, xả lũ từ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện (Đa Nhim), đã gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, Sở NN&MT tỉnh và các đơn vị liên quan điều tra, rà soát, kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn trong thời gian xảy ra mưa lũ, ngập lụt.

Đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi, gồm: Sông Cái, Nước Ngọt, Suối Dầu, Am Chúa, hồ thủy điện Đa Nhim.

Hệ thống giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Tân Trung.

Trong đó, cần xác định thời điểm xả lũ có được thực hiện đúng quy định, đúng phương án đã được phê duyệt, cơ chế vận hành có kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ các chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong trường hợp vận hành không đúng quy trình gây ảnh hưởng, thiệt hại cho vùng hạ du.

Được biết, đợt mưa lũ vừa qua ở tỉnh Khánh Hoà đã làm 22 người chết, 20 người bị thương, 115 nhà sập, 922 nhà hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 5.700 tỷ đồng

>>> Mời độc giả xem thêm video diễn biến mưa lũ ở TP Huế: