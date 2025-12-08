Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nam diễn viên trộm túi xách Hoa hậu Mexico ở Đà Lạt có tiền án tội trộm cắp

Diễn viên Nguyễn Lâm Thái, người liên quan vụ trộm túi xách của Hoa hậu Mexico, từng bị tuyên phạt án tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.

Bảo Giang

Ngày 8/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trên mạng xã hội, Thái giới thiệu mình là diễn viên, “Đại sứ sinh viên Việt Nam toàn cầu” và quản lý nghệ sĩ.

dalat2jpg-1765062831794.jpg
Đối tượng Nguyễn Lâm Thái. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo hồ sơ, Nguyễn Lâm Thái từng bị Tòa án Nhân dân Khu vực 19 TP HCM (tỉnh Bình Dương cũ) tuyên phạt 14 tháng tù, cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản, thời gian thử thách 28 tháng. Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành án treo, người này lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, khoảng 19h ngày 5/12, Thái đến Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt theo dõi lễ khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025. Tại đây, Thái đi vào khu vực hậu trường – nơi các hoa hậu và diễn viên chuẩn bị trang phục biểu diễn – rồi lén lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle.

Rạng sáng 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle phát hiện mất tài sản và đến Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trình báo. Trong túi xách có máy ảnh, thẻ tín dụng, khoảng 40 triệu đồng và nhiều vật dụng cá nhân.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Lâm Thái là người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng sau đó bị bắt giữ, toàn bộ tài sản được thu hồi và bàn giao lại cho nạn nhân trong ngày 6/12.

#Trộm cắp tài sản #Nguyễn Lâm Thái #Điều tra hình sự #Lễ hội Trà quốc tế 2025 #An ninh tại Đà Lạt #Nạn nhân quốc tế

Bài liên quan

Xã hội

Nam diễn viên trộm tài sản của Hoa hậu Mexico tại Lâm Đồng bị xử lý ra sao?

Nam diễn viên Nguyễn Lâm Thái bị tình nghi trộm túi xách của Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle khi cùng dự sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt.

Rạng sáng ngày 6/12, Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) đã đến cơ quan Công an trình báo việc bị mất túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị gồm thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, khoảng 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác… khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên.

Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt sau đó đã bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản của Hoa hậu Mexico là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP HCM) là diễn viên tham gia sự kiện. Tại cơ quan Công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy được cho Hoa hậu Mexico.

Xem chi tiết

Xã hội

Nghĩ bị nhìn đểu, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên ở Lâm Đồng điều khiển xe máy chở 3, rú ga, nẹt pô và dùng dao đuổi đánh nhau trên đường phố gây mất an ninh trật tự.

Ngày 05/12, thông tin từ Công an phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố hàng chục bị can và ra lệnh tạm giam 10 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào đêm 22/11, Công an phường Bình Thuận nhận được tin báo về việc có hàng chục đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chở 3, rú ga, nẹt pô và đuổi đánh nhau trên đường Lê Duẩn gây mất an ninh trật tự.

Xem chi tiết

Xã hội

Ôm hai con nhỏ nhảy cầu, người cha có dấu hiệu tội Giết người

Võ Văn Tin (27 tuổi, trú xã Tư Nghĩa) vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt khẩn cấp sau khi người này ôm hai con nhỏ nhảy cầu, khiến một bé tử vong.

Điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, khoảng 10h sáng 26/11, Tin chở theo 2 con của mình (một bé gái 2 tuổi và một bé trai 6 tuổi) bằng xe máy, di chuyển lên cầu Trường Xuân bắc qua sông Trà Khúc (thuộc xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) rồi bất ngờ dừng xe, bỏ lại dép và ba lô trên cầu, sau đó cùng nhảy xuống sông.

55666-6850.jpg
Võ Văn Tin khi bị bắt
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới