Nam diễn viên trộm túi xách Hoa hậu Mexico ở Đà Lạt có tiền án tội trộm cắp

Diễn viên Nguyễn Lâm Thái, người liên quan vụ trộm túi xách của Hoa hậu Mexico, từng bị tuyên phạt án tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 8/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trên mạng xã hội, Thái giới thiệu mình là diễn viên, “Đại sứ sinh viên Việt Nam toàn cầu” và quản lý nghệ sĩ.

Đối tượng Nguyễn Lâm Thái. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo hồ sơ, Nguyễn Lâm Thái từng bị Tòa án Nhân dân Khu vực 19 TP HCM (tỉnh Bình Dương cũ) tuyên phạt 14 tháng tù, cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản, thời gian thử thách 28 tháng. Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành án treo, người này lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, khoảng 19h ngày 5/12, Thái đến Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt theo dõi lễ khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025. Tại đây, Thái đi vào khu vực hậu trường – nơi các hoa hậu và diễn viên chuẩn bị trang phục biểu diễn – rồi lén lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle.

Rạng sáng 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle phát hiện mất tài sản và đến Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trình báo. Trong túi xách có máy ảnh, thẻ tín dụng, khoảng 40 triệu đồng và nhiều vật dụng cá nhân.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Lâm Thái là người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng sau đó bị bắt giữ, toàn bộ tài sản được thu hồi và bàn giao lại cho nạn nhân trong ngày 6/12.