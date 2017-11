Hé lộ thêm nguyên nhân 17 cán bộ ở Sơn La bị khởi tố?

Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến bồi thường đất đai tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La, cơ quan an ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 17 đối tượng (trong đó có Giám đốc Sở TNMT Sơn La Triệu Ngọc Hoan, Phó GĐ Sở Tài chính tỉnh Sơn La – Trương Tuấn Dũng và PGĐ Sở TMNT Sơn La – Phan Tiến Diện) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.



Theo cơ quan điều tra, hành vi sai phạm của từng đối tượng ở các khâu đo đạc, lập bản đồ địa chính, thẩm định, thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng quy định… gây thiệt hại cho Nhà nước và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã có đủ chứng cứ khẳng định hành vi của 17 đối tượng đã cấu thành tội phạm, đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự. Dư luận đặt ra câu hỏi về việc sai phạm của hàng loạt cán bộ trên có khiến các hộ dân thuộc diện di dân, tái định cư công trình thủy điện Sơn La có bị ảnh hưởng về đời sống? Và những hành vi vi phạm cụ thể của từng đối tượng trên được thực hiện ra sao?

Buổi họp báo thông tin vụ việc trên.

Theo một nguồn tin của PV Kiến Thức, kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra, công an tỉnh Sơn La cho thấy, từ năm 2015 đến nay, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng công trường Nhà máy thủy điện Sơn La, các đối tượng đã có nhiều sai phạm. Cụ thể, ở các khâu đo đạc, lập bản đồ địa chính, thẩm định, thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cũng theo thống kê, cả huyện Mường La có hơn 600 hộ dân trong tình trạng hồ sơ đất đai được lập khống. Hộ thì tăng diện tích đất, hộ thì không đúng loại đất so với thực tế như đất rừng phòng hộ được "tráo" thành đất rừng sản xuất để nhận tiền bồi thường cao hơn hay trên thực tế là đất ngập nước nhưng tại bản đồ vẫn có mốc giới rõ ràng.

Đồng thời, kết quả điều tra cũng chỉ rõ, UBND huyện Mường La đã ban hành kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi đất chi tiết sai quy định. Đây là tiền đề dẫn tới hàng loạt sai phạm ở các khâu tiếp theo. Nghiêm trọng nhất ở khâu các cán bộ đo đạc đã lập khống các hồ sơ bản đồ địa chính.

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Sơn La cho biết, qua điều tra, công an Sơn La đã phát hiện một số dấu hiệu vi phạm trong việc bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La (từ 2003 đến 2010).

Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiến hành các hoạt động điều tra và kết quả xác định một số đối tượng có sai phạm với các hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Thượng tá Lù Văn Lịch, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho hay, hành vi của các đối tượng ở từng khâu được xác định là tác nhân gây ra hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng này.

"Có thể nói từ khâu ban hành chính sách, tổ chức chỉ đạo cho đến đo đạc... các cán bộ này đã biên tập và số hoá các diện tích đất, loại đất dẫn đến sai phạm", Thượng tá Lịch thông tin.

Theo thông tin, đã có tới 62 quyết định phê duyệt phương án thu hồi đất chi tiết, 46 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do UBND huyện Mường La ban hành sai quy định, cùng với đó là 16 bản đồ không được thẩm định được ký xác nhận bởi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan điều tra khám nhà đối tượng Đèo Văn Ban.

Trả lời với báo chí bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La - Tráng Thị Xuân cho rằng, sai phạm của các cán bộ chỉ là về quy trình, thủ tục chưa đúng, chưa đủ, không liên quan gì đến tiền nong.

“Việc khởi tố hàng loạt cán bộ, trong đó có không ít lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Sơn La không phải do các cán bộ làm không tốt, mà chính vì các cán bộ "thương dân", "làm điều có lợi cho người dân"- Bà Tráng Thị Xuân trao đổi với báo chí.

Tuy nhiên, ngày hôm qua Kiến Thức đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thực lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của bị can Đèo Văn Ban (61 tuổi, nguyên cán bộ UBND huyện Mường La, bí thư chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm) để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra xác định gia đình ông Ban có diện tích đất được đền bù trong dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Diện tích đất này đã được đền bù từ năm 2005. Năm 2014, khi tỉnh Sơn La có chủ trương giao UBND huyện Mường La đo đạc bản đồ xem xét phần đã bồi thường và chưa bồi thường di dân tái định cư để lập phương án trình UBND tỉnh. Lợi dụng chủ trương này, ông Ban đã cùng với đã cùng với nhóm cán bộ vừa bị khởi tố hợp thức hóa nhiều giấy tờ để nhận tiền đền bù gây thiệt hại cho nhà nước hàng tỉ đồng.

Vậy hàng loạt cán bộ trên có chỉ mắc sai phạm về quy trình, thủ tục chưa đúng, chưa đủ, không liên quan gì đến tiền nong như lời bà Tráng Thị Xuân trả lời báo chí?