Bi hài chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân”

"Sĩ gái" gây tội



Các trinh sát hình sự CAQ Hải An vẫn nhớ rõ về vụ trọng án xảy ra vào cuối tháng 2 -2017 tại quán karaoke Sao Mai, thuộc tổ dân phố Bình Kiều 2, phường Đông Hải 2, quận Hải An. Điều đáng nói, kẻ gây án và bị hại vốn chẳng quen biết, cũng không mâu thuẫn gì với nhau. Chung quy chỉ một phút bốc đồng kiểu “anh hùng cứu mỹ nhân” mà thủ phạm trong vụ án là Nguyễn Minh Nhiên, sinh 1989, ĐKTT ở tổ 48, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đã gây trọng tội.

Đó là buổi sáng ngày 25-2, CAQ Hải An tiếp nhận trình báo của anh Đặng Văn Năm, sinh 1988, ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, về vụ việc xảy ra trước đó tại quán karaoke Sao Mai. Sau khi hát xong, nhóm anh Năm rời khỏi quán thì bất ngờ bị 1 đối tượng không quen biết dùng hung khí đánh bị thương tích nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.

Bị cáo Đinh Quang Tặng tại cơ quan công an

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT- CAQ Hải An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP tổ chức khám nghiệm hiện trường và khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng có liên quan, trong đó có Nguyễn Minh Nhiên, là công nhân của Cty TNHH Quốc Thịnh Phát (có địa chỉ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An).

Kết quả điều tra xác định: Khoảng 20h30 ngày 23-2, anh Lò Văn Cường, sinh 1989, ở xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, cùng 2 người bạn là Đặng Văn Nam và Đỗ Văn Huynh, đều là công nhân làm đá Granite của Cty TNHH Hải Thuận, đến quán karaoke Sao Mai của Kiều Thị Mỹ Chi (tức Thu), sinh 1977, ở số 32/36 đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, thuê phòng hát. Để thêm phần “vui vẻ”, anh Cường đặt vấn đề gọi 3 nữ nhân viên phục vụ thì được chủ quán “điều” Huỳnh Thị Diễm Xương (tức Diệu), sinh 1999, ở Vĩnh Yên A, Long Mỹ; Huỳnh Ngọc Nhớ (tức Ngọc Anh), sinh 1990, ở phường 5, TP Vị Thanh và Nguyễn Kim Sái (tức Trúc), sinh 1994, ở Vị Trung, Vị Thủy, cùng ở tỉnh Hậu Giang, vào rót bia và bấm bài.

Quá trình hát, giữa Huynh và Sái xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau nên cả 3 thanh toán tiền để đi về. Anh Huynh có buông lời đe dọa Sái. Chẳng phải “dạng vừa”, Sái ra phòng hát gọi điện thoại cho bạn trai “cầu cứu” về việc bị khách đe dọa đánh.

Lúc này, Nhiên đang ngồi uống nước tại bãi xe Lê Chân, ngõ 1071 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nghe điện, dù chưa biết “đầu cua tai nheo” sự thể thế nào nhưng lập tức hắn đi vào xưởng sửa chữa ô tô của cty lấy 2 tuýp sắt rồi nhờ người chở đến quán Sao Mai. Đến nơi, Nhiên đứng “phục” ở bãi đất trống cách quán khoảng 5m đợi đối thủ. Đúng lúc này, Huynh cùng Năm đi bộ ra khỏi quán thì Nhiên cầm 1 tuýp sắt chạy theo sau vụt vào vai Năm. Mấy phút sau, anh Cường bước ra thì bị Nhiên tiếp tục cầm tuýp sắt đánh vào đầu khiến anh ngã sấp xuống đường.

Hậu quả các anh Cường, Huynh và Năm phải đi bệnh viện cấp cứu, điều trị. Riêng anh Lò Văn Cường bị thương nặng vùng đầu, đến ngày 2-3 thì tử vong. Ngay sau đó, Nhiên bị bắt khẩn cấp để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Dáng vẻ nhỏ thó cùng khuôn mặt lì lợm song khi tại nhà tạm giữ CAQ Hải An sau vụ án, Nguyễn Minh Nhiên không giấu được vẻ hối hận nhưng tất cả đã muộn. Trích cuộc “phỏng vấn” chớp nhoáng của phóng viên với bị can:

- Anh có mâu thuẫn gì trước đó với anh Cường không?

- Dạ, không. Nghe điện của Sái về việc bị khách hát bắt nạt, em rất tức giận chỉ muốn cho một “bài học”.

- Là “bài học”, sao lại dùng tuýp sắt vụt đánh vào đầu?. (Cúi đầu im lặng).

- Anh có quan hệ gì với Sái?

- Sái là bạn gái em. Khi em và Sái ra Hải Phòng thì tình cờ quen biết, rồi yêu nhau được gần 1 năm nay, thường xuyên cùng đi ăn uống, hát hò.

- Bình thường anh làm nghề gì?

- Học hết cấp 2, em nghỉ ở nhà, sau đó ra Hải Phòng làm công nhân sửa chữa ô tô được mấy năm nay.

- Gây án xong Nhiên đi đâu?

- Em cùng bạn phóng xe về xưởng sửa chữa ô tô giấu tuýp sắt rồi quay lại đón Sái cùng các bạn đi tổ chức sinh nhật suốt đêm đến sáng hôm sau mới thôi.

Gây án vì tưởng... hiếp dâm

Câu chuyện bi hài này xảy ra với bị cáo Đinh Quang Tặng, sinh 1980, ở thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ở địa phương, Tặng được đánh giá là người hiền lành, tốt bụng, cư xử với vợ con, anh em trong gia đình cũng như hàng xóm không ai phải phàn nàn. Thế nên khi Tặng phạm tội giết người, ai cũng thấy bất ngờ. Hành trình đến vành móng ngựa của Tặng đúng là một câu chuyện dở khóc, dở cười khiến nhiều người ái ngại vì cái tính hồ đồ, yêng hùng không đúng lúc của gã đàn ông lực điền này. Tặng đã làm một việc vô nghĩa vào loại bậc nhất thiên hạ: can thiệp một cuộc “yêu” không đúng chỗ và vô tình gây ra cái chết lãng xẹt cho nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h15 ngày 6-5-2016, Đinh Quang Tặng đi ngang qua vườn chuối cạnh xưởng sản xuất hương ở thôn Chằm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương thì phát hiện ông Mai Văn C, sinh 1964, đang quan hệ tình dục với chị Phạm Thị Ph, sinh 1998, ở cùng địa phương. Là người bản địa nên Tặng chẳng lạ gì cả ông C lẫn chị Ph.

Thấy ông C đã có vợ con đàng hoàng, đầu hai thứ tóc mà quan hệ với cô gái tính cách có phần “chập cheng” chỉ đáng tuổi con gái nên Tặng nghĩ rằng ông C đã “hiếp dâm” cô gái này. Lập tức, Tặng xông vào đánh tới tấp vào người ông C và lôi ông ta ra ngoài, giải cứu cô gái trẻ, bất chấp cả hai người này đang trong tình trạng cực kỳ tế nhị. Vừa đánh, Tặng vừa chửi mắng ông C là “già còn mất nết” và bảo chị Ph mặc quần áo vào để Tặng đưa đi trình báo công an. Tặng đấm đá liên tiếp một lúc thì thấy ông C gục xuống chảy máu mũi, bất động. Nạn nhân sau đó đã tử vong do đa chấn thương.

Ngay sau khi gây án, Tặng chở chị Ph lên CAH Gia Lộc tự thú toàn bộ sự việc. Gã khai rằng phát hiện ra ông lão “dê già” hãm hại gái nhà lành nên mới xông vào “giải cứu”. Thậm chí, tại cơ quan công an, Tặng vẫn chưa hết bức xúc, phẫn nộ lên án ông C để kết luận việc nạn nhân bị đánh là rất “đáng đời”.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy việc làm yêng hùng của Tặng là hành vi phạm tội. Bởi vì lời khai của chị Ph khẳng định việc chị này quan hệ với ông C hoàn toàn tự nguyện, không phải là hành vi hiếp dâm, chị không phải là nạn nhân bị xâm hại như Tặng nghĩ. Ngược lại, chính Tặng mới là kẻ “phá đám” cuộc vui của 2 người, không những thế còn gây trọng tội. Vì hành động hồ đồ tấn công dẫn đến cái chết của nạn nhân mà Đinh Quang Tặng bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ, khởi tố về hành vi giết người.