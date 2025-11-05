Gia Lai kêu gọi 83 tàu khẩn trương ra khỏi vùng nguy hiểm của bão Kalmaegi

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa có Công văn khẩn kêu gọi 83 tàu thuyền đang hoạt động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 13.

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 04/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134- 149 km/giờ), giật cấp 16.

Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 13 ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 – 25km/h, di chuyển vào Biển Đông. Vùng nguy hiểm trên biển của bão trong 24 giờ tới từ 10,0 - 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông.

Theo Báo cáo nhanh lúc 14h30 ngày 4/11/2025 của Chi cục Thủy sản Gia Lai, trong vòng 48 giờ tới sẽ có 83 tàu trong vùng nguy hiểm của bão số 13 (từ 10,0-15,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 108,5 - 119,5 độ Kinh Đông) thuộc các xã, phường: Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các phường nêu trên, kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đưa tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa đã ban hành Công văn số 2434/SGDĐT-VP việc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh cơn bão số 13 (Kalmaegi).

Đây là quyết định kịp thời và cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên các trường học trong bối cảnh bão đang tiến sát đất liền.

Theo đó, căn cứ Công điện số 02-CD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công điện số 07/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc 58 xã, phường phía đông tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 5/11 đến hết ngày 7/11/2025.

Đối với 77 xã, phường còn lại ở phía Tây Gia Lai, việc cho học sinh nghỉ học sẽ do hiệu trưởng quyết định dựa trên diễn biến của bão.