Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Gia Lai kêu gọi 83 tàu khẩn trương ra khỏi vùng nguy hiểm của bão Kalmaegi

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa có Công văn khẩn kêu gọi 83 tàu thuyền đang hoạt động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 13.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 04/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134- 149 km/giờ), giật cấp 16.

Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 13 ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 – 25km/h, di chuyển vào Biển Đông. Vùng nguy hiểm trên biển của bão trong 24 giờ tới từ 10,0 - 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông.

Theo Báo cáo nhanh lúc 14h30 ngày 4/11/2025 của Chi cục Thủy sản Gia Lai, trong vòng 48 giờ tới sẽ có 83 tàu trong vùng nguy hiểm của bão số 13 (từ 10,0-15,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 108,5 - 119,5 độ Kinh Đông) thuộc các xã, phường: Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các phường nêu trên, kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

tau-thuyen.jpg
Đưa tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa đã ban hành Công văn số 2434/SGDĐT-VP việc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh cơn bão số 13 (Kalmaegi).

Đây là quyết định kịp thời và cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên các trường học trong bối cảnh bão đang tiến sát đất liền.

Theo đó, căn cứ Công điện số 02-CD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công điện số 07/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc 58 xã, phường phía đông tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 5/11 đến hết ngày 7/11/2025.

Đối với 77 xã, phường còn lại ở phía Tây Gia Lai, việc cho học sinh nghỉ học sẽ do hiệu trưởng quyết định dựa trên diễn biến của bão.

tin sản xuất
#Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai #Công văn khẩn #kêu gọi 83 tàu #Kalmaegi #cho học sinh nghỉ học

Bài liên quan

Xã hội

Hà Tĩnh khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão số 5

Để ứng phó với bão số 5, hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân Hà Tĩnh cùng nhiều địa phương lân cận đã di chuyển vào các khu neo đậu an toàn.

Chiều 23/8, thông tin từ Ban quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, tính đến 14h30' ngày 23/8, đã có 605 tàu, thuyền về neo đậu tại các cảng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 564 tàu, thuyền của ngư dân Hà Tĩnh và 41 tàu, thuyền của ngư dân ngoại tỉnh.

Cụ thể, tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (xã Lộc Hà) có 185 tàu, thuyền nội tỉnh và 20 tàu, thuyền ngoại tỉnh; cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ (xã Đan Hải) có 20 tàu, thuyền nội tỉnh; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) có 135 tàu, thuyền nội tỉnh; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu (phường Hải Ninh) có 140 tàu, thuyền nội tỉnh.

Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Bình kêu gọi tất cả tàu thuyền vào bờ trú tránh bão

Tất cả tàu thuyền của ngư dân Quảng Bình đang được lực lượng chức năng kêu gọi vào bờ trú tránh bão số 1.

Ngày 12/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão số 1 và chủ động thành lập các tổ với hàng chục cán bộ chiến sĩ sẵn sàng ứng phó.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã triển khai 18 tổ công tác với 54 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để tuyên truyền, cảnh báo người dân.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 13 KALMAEGI vào biển Đông, có thể đạt cấp 14, giật cấp 17

Cơ quan khí tượng Việt Nam vừa phát đi thông báo khẩn về cơn bão số 13 đang tiến vào với tốc độ nhanh và cường độ gió dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (5/11), bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Lúc 4 giờ sáng, tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 6/11, bão số 13 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550km về phía Đông Đông Nam và có khả năng mạnh thêm, với gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 được đưa ra cho khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa. Đến 4 giờ ngày 7/11, bão Kalmaegi sẽ tiến vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần, sức gió vùng gần tâm bão còn cấp 9-10, giật cấp 12.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Nước lũ dâng cao chảy xiết, khiến đoạn đê kết hợp với đường nối thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền) đến thôn Nho Lâm (xã Đan Điền) bị cuốn trôi khoảng 7 m.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới