Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hơn 3.000 ngư dân vào tránh trú bão Kalmaegi tại Trường Sa

Đến chiều 4/11, đã có hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú bão tại các đảo có âu tàu ở đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa...

Theo Phan Sáu/ TTXVN/Vietnam+

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quần đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

bao.jpg
Tàu thuyền vào tránh trú bão tại các âu thuyền ở đặc khu Trường Sa. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến chiều 4/11, đã có hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú bão tại các đảo có âu tàu ở đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây...

Các đảo đã hỗ trợ trên 20.000 lít nước ngọt, nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu và bố trí nơi ăn ở tạm thời trên đảo cho ngư dân trong thời gian bị ảnh hưởng của bão. Các lực lượng thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp bà con ổn định tinh thần, yên tâm tránh trú, cùng nhau vượt qua bão an toàn.

Trên các đảo, cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng đang phối hợp chặt chẽ với nhân dân, gia cố nhà cửa, chằng néo phương tiện, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; thực hiện duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật, phát thông báo về tình hình thời tiết, mưa bão; đồng thời tăng cường hỗ trợ ngư dân bằng việc cung cấp lương thực, nước ngọt, chăm sóc y tế, đảm bảo đời sống ổn định trong điều kiện bão có thể kéo dài.

Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn luôn sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp, không để bị động, bất ngờ.

Song song đó, Lữ đoàn 146 cũng phối hợp với bộ đội biên phòng trên các đảo thống nhất phương án ứng phó, kịp thời kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và ngư dân, giữ vững bình yên nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/hon-3000-ngu-dan-duoc-huong-dan-vao-tranh-tru-bao-kalmaegi-tai-truong-sa-post1074904.vnp
#Trường Sa #Tránh trú bão #bão Kalmaegi #ngư dân #bão Kalmaegi #tàu cá

Bài liên quan

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu triển khai ứng phó bão KALMAEGI ở mức cao nhất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 208 ngày 4/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế…

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển và đất liền nước ta, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão Kalmaegi giật cấp 16 và còn mạnh thêm, di chuyển rất nhanh

Dự báo trong đêm nay, bão vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay, bão di chuyển rất nhanh, khoảng 20-25km/h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

79.png
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Nước lũ dâng cao chảy xiết, khiến đoạn đê kết hợp với đường nối thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền) đến thôn Nho Lâm (xã Đan Điền) bị cuốn trôi khoảng 7 m.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới