Đặc phái viên Mỹ nói về cuộc hội đàm tại Nga và Ukraine

Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có chuyến thăm tới Ukraine sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Moscow.

AP đưa tin, các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 6/9 trong chuyến thăm đầu tiên của họ tới Ukraine kể từ khi xung đột (Nga - Ukraine) bùng phát đầu năm 2022.

Chuyến đi của phái đoàn Mỹ, một phần trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột, diễn ra sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm 5/9.

Bất chấp những nỗ lực ngoại giao gần đây, các yêu cầu cốt lõi của Moscow và Kiev vẫn khác biệt nhau, đặc biệt là về nhượng bộ lãnh thổ, cho thấy khó khăn trong việc đạt được một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.

"Đây là một vấn đề khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng", Đặc phái viên Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói.

Mỹ theo đuổi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Nga - Ukraine

Được biết, ngày 6/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiến hành 3 vòng đàm phán với phía Mỹ, vòng cuối cùng có sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia từ Anh, Pháp và Đức.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff cho biết Mỹ đang theo đuổi “một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này, chứ không phải một giải pháp bằng vũ lực”.

Đặc phái viên Mỹ, ông Steve Witkoff. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin.

Đề cập đến cuộc hội đàm tại Moscow, ông Witkoff nói rằng cuộc gặp ở Moscow đã đưa ra “những ý tưởng mới” mà sau đó đã được đưa đến Kiev. Ông nhấn mạnh sự hiện diện của các cố vấn an ninh quốc gia từ các nước E3 - Anh, Pháp và Đức - như bằng chứng cho thấy "sự hợp tác là rất quan trọng" để đạt được một thỏa thuận.

Khi được hỏi liệu Washington có sẵn sàng gia tăng áp lực lên Nga nếu các cuộc đàm phán không đạt được bước đột phá nào hay không, ông Kushner cho biết cách tiếp cận của Mỹ là tìm kiếm một kết quả "đôi bên cùng có lợi".

Theo Đặc phái viên Kushner, Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ tập trung vào việc chấm dứt giao tranh mà còn vào việc xây dựng “một khuôn khổ có thể thực sự dẫn đến một nền hòa bình bền vững”.

Đặc phái viên Kushner nói thêm rằng ông và ông Witkoff đã có một cuộc gặp “mang tính xây dựng và thực chất” với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thảo luận về những lợi ích mà Nga, Ukraine và thế giới nói chung có thể đạt được từ một thỏa thuận.

"Chúng tôi hy vọng sẽ khôi phục các cuộc đàm phán 3 bên trực tiếp giữa Nga và Ukraine", ông Kushner nói, khẳng định rằng Washington vẫn duy trì liên lạc gần như hàng ngày với các quan chức Ukraine ngay cả giữa các chuyến thăm.

Cuộc đàm phán ở Nga "thẳng thắn và hữu ích"

Cuộc hội đàm kín giữa các Đặc phái viên Mỹ và Tổng thống Nga Putin tại Moscow hôm 5/9 kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ và kết thúc mà không có bất kỳ diễn biến quan trọng nào được công bố.

Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, mô tả cuộc đàm phán là mang tính xây dựng, thẳng thắn và hữu ích, nhưng ông không thảo luận về kết quả cụ thể.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Mikhail Metzel/Sputnik/Điện Kremlin/AP.

"Các cuộc đàm phán không chỉ tập trung vào tình hình trên chiến trường. Các vấn đề kinh tế và dự án chung tiềm năng quy mô lớn, cùng có lợi cho Nga và Mỹ đã được thảo luận rất chi tiết", ông Ushakov nhấn mạnh.

Trong thời gian chuyến thăm của các Đặc phái viên Mỹ diễn ra, Nga và Ukraine đã nhất trí tạm ngừng các cuộc tấn công vào thủ đô của nhau.

Hôm 5/9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin đã ra chỉ thị cho các lực lượng vũ trang không tiến hành các cuộc tấn công vào Kiev trong vòng 3 ngày.

"Quyết định này nhằm tạo điều kiện để hai Đặc phái viên Mỹ - ông Witkoff và ông Kushner - tiến hành đàm phán với các quan chức Ukraine tại thủ đô Kiev", ông Peskov nói.

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