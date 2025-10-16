Xử phạt cô gái 25 tuổi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Bắc Ninh

Công an phường Tự Lạn (Bắc Ninh) vừa xử phạt L.M.H (25 tuổi) vì có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về địa phương.

Ngày 16/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Tự Lạn (Bắc Ninh) vừa phát hiện, xử lý trường hợp L.M.H (sinh năm 2000, HKTT: TDP Chàng, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về địa phương.

L.M.H bị Công an phường Tự Lạn xử phạt 4 triệu đồng vì nhập cảnh trái phép.

Công an phường Tự Lạn đã hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng đối với chị L.M.H, về hành vi “Qua biên giới Quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật”. Đồng thời, yêu cầu chị L.M.H viết cam kết không tái phạm hành vi vi phạm.

Công an phường Tự Lạn (tỉnh Bắc Ninh) khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Phó Trưởng Công an xã ở Bắc Ninh lặn gần 2m phá khóa cứu hai mẹ con giữa lũ dữ.