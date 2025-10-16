Cận cảnh loạt công trình vi phạm xây dựng bị 'điểm mặt' ở Hà Nội

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc hơn 7 triệu USD sắp hầu tòa
Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và 140 người đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội sắp được đưa ra xét xử.
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 28/10 tới sẽ xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và 140 người trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều khiển của chủ tọa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, dự kiến kéo dài tới ngày 12/11.
Thủ tướng gửi thư khen Công an Phú Thọ triệt phá hàng triệu bình chữa cháy giả
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư biểu dương Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả quy mô lớn.
Ngày 15/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt là thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả quy mô lớn tại Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam.
Trong thư Thủ tướng viết, thời gian vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả…
