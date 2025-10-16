Cận cảnh loạt công trình vi phạm xây dựng bị 'điểm mặt' ở Hà Nội

Ngày 15/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt là thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả quy mô lớn tại Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam.

Trong thư Thủ tướng viết, thời gian vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả…