Xử lý người đàn ông đăng thông tin gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Ngày 12/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bình Phú (Phú Thọ) phát hiện tài khoản Facebook mang tên “H.M.H” chia sẻ bài viết có nội dung không đúng sự thật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm nảy sinh những nhận thức sai lệch trong dư luận xã hội.

Hành vi của tài khoản Facebook mang tên “H.M.H” diễn ra trong thời điểm các cấp, các ngành đang triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ tài khoản Facebook H.M.H tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Bình Phú đã mời chủ tài khoản “H.M.H” đến trụ sở để làm việc, xác minh, làm rõ nội dung vụ việc. Tại đây, lực lượng Công an đã tuyên truyền, giải thích cho người vi phạm hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Qua buổi làm việc, anh H.M.H nhận thức được hành vi chia sẻ thông tin sai lệch là vi phạm pháp luật, có thể gây tác động tiêu cực đến xã hội. Anh này đã tự nguyện gỡ bỏ các bài viết vi phạm, cam kết không tái phạm và ngừng theo dõi các trang mạng có nội dung không chính thống.

Thời gian tới, Công an xã Bình Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật. Kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để kích động, gây mất ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.

Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng mạng xã hội đúng quy định, nâng cao ý thức trách nhiệm khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người già thường tin vào mạng xã hội. (Nguồn: VTV).